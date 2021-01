Biden asumió presidencia de EE.UU: Vamos a recuperar alianzas y a interactuar con el mundo

–Jose Biden fue juramentado este miércoles como el presidente número 46 de los Estados Unidos, haciendo un llamado a los estadounidenses a superar divisiones, tras advertir que “sin unidad no hay paz, solo amargura y furia”.

El nuevo mandatario prometió volver a Estados Unidos como el faro para el mundo.

“El mundo nos esta mirando», dijo y agregó “vamos a reparar alianzas y a interactuar con el mundo”.

Señaló su propósito de “liderar con el ejemplo” y terminar la guerra civil entre rojos y azules, dejando la política a un lado, haciendo referencia al ataque contra el capitolio como un ataque contra la democracia y enfrentar la pandemia del Covid-19 “todos juntos”.

“Es el momento de ser audaces y valientes” y estar a la altura de la hora, por un mundo mejor”.

En su discurso inaugural, el presidente Joe Biden dijo que «el extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno debe ser derrotado».

El exsenador y vicepresidente Joe Biden fue juramentado como el 46.° presidente de Estados Unidos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., John G. Roberts, en el Capitolio de Washington, DC.

De este modo, Biden, a sus 78 años, es la persona de mayor edad en ocupar el cargo más alto de la nación, reemplazando a Trump, quien tenía 70 años cuando se convirtió en presidente.

Asimismo, la exsenadora demócrata, Kamala Harris, juró como la primera vicepresidenta del país norteamericano.

«Hoy no celebramos el triunfo de un candidato, sino el triunfo de la democracia», señaló Biden en su primer discurso como presidente de EE.UU.

«Hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa», dijo el nuevo mandatario al referirse al asalto que sufrió el Capitolio semanas atrás. «La democracia es frágil. Y a estas horas, amigos míos, la democracia ha prevalecido», agregó.

Por otra parte, Biden calificó el estado actual del país como un «momento histórico de crisis y desafío». No obstante, considera que «la unidad es el camino a seguir» y pidió a la ciudadanía que «comiencen a escucharse unos a otros nuevamente».

«La política no tiene que ser un fuego furioso, que lo destruye todo a su paso. Cada desacuerdo no tiene por qué ser causa de una guerra total. Y debemos rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados, e incluso fabricados», reiteró el mandatario.

Además, durante su intervención, Biden solicitó un momento de silencio para rezar por las víctimas de la pandemia.

“Esos 400.000 compatriotas estadounidenses: mamás, papás, esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, vecinos y compañeros de trabajo; los honraremos”.

El presidente Joe Biden pidió como primer acto de gobierno una oración en silencio a “aquellos que han perdido la vida y aquellos dejado atrás ”por la pandemia de Covid».

La exsenadora demócrata, Kamala Harris, se juramento como la primera vicepresidenta del país norteamericano, convirtiéndose en la primera persona negra y la primera de origen indio en ocupar el cargo.

A la ceremonia asistieron importantes figuras republicanas, incluido el vicepresidente Mike Pence, ante la ausencia de Trump tras insistir repetidamente en que le han robado la victoria en las elecciones presidenciales. El mandatario saliento y su esposa Melania abandonaron la residencia oficial de la Presidencia de EE.UU. por la mañana (hora local) y partieron hacia Palm Beach, en Florida.

El juramento del nuevo mandatario fue precedido por un acto en el cual Jennifer Lopez Cantó un popurrí de This Land is Your Land y America the Beautiful, dirigiéndose a la multitud en español a mitad de su actuación, declarando:

«Una nación indivisible con libertad y justicia para todos» (una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos).

De alguna manera, también expuso una línea de su éxito en el club de 1999, Let’s Get Loud, en la actuación, convirtiéndola en un llamado a la justicia o en una pieza excepcional de marketing.