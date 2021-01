Arnold Schwarzenegger se vacuna contra el Covid-19: «Ven conmigo si quieres vivir»

–El actor de origen austriaco Arnold Schwarzenegger publicó este jueves un video en su cuenta en Twitter que registra el momento en que recibe la vacuna contra el Covid-19. El interprete de «Terminator», recuerda una de sus frases emblemáticas para animar a sus seguidores a vacunarse: «Ven conmigo si quieres vivir».

En el video compartido, la estrella de Hollywood de 73 años aparece sentado en un automóvil en un centro de vacunación en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, mientras espera recibir la inyección en el brazo.

El ex gobernador de California escribió en su Twitter: «Hoy ha sido un buen día. Nunca he sido tan feliz esperando en la fila. Si eres elegible, acompáñame y apúntate para vacunarte. Ven conmigo si quieres vivir».

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021