Colombianos tienen la garantía de una vacuna segura y eficaz: jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud

Para confianza de la ciudadanía frente a la vacuna del covid-19, se destaca que ha habido un gran esfuerzo internacional para el desarrollo de estas vacunas, con la suma de avances tecnológicos, científicos y pruebas de campo que permiten garantizar que éstas son altamente eficaces.



Al respecto, Cuauhtémoc Ruiz-Matus, jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que «las vacunas van a ser capaces de prevenir casos graves, disminuir muertes por covid-19 y esperamos en algún momento que sean vacunas que puedan prevenir la transmisión directa de la enfermedad».

Adicionalmente los estudios que se han realizado permiten garantizar que estas vacunas son seguras. «Cuando decimos eso nos referimos a que no causan daño por el hecho de aplicarlas. Todas las vacunas que usamos dentro de los esquemas nacionales de inmunización son vacunas que han seguido todos los protocolos y en el caso de la vacuna contra el covid-19, así será también», indicó el experto.

De esta manera Ruiz-Matus destaco que, dentro de las ventajas de la vacunación, hay que tener en cuenta que la vacuna genera un mecanismo de defensa en el organismo, tal como sucede en la inmunización natural cuando una persona contrae la infección.

«Lo que las vacunas tratan de hacer es similar a que si tuviéramos una infección natural, pero sin la posibilidad de sufrir una infección. Entonces al no sufrir esa infección por el germen patógeno, la vacuna genera en nuestro organismo anticuerpos, los cuales hacen que cuando un germen ataca, como en el covid-19, tengamos la protección para evitar infectarnos o evitar hacer cuadros graves de la enfermedad», explicó.

Pero en el caso que una persona no se vacune, no sólo se expone a que no esté protegida y que haga un cuadro grave o fatal de la enfermedad; sino también desde el punto de vista colectivo si un individuo no se vacuna, está favoreciendo a que mantenga el ciclo de transmisión del virus.

Importancia de estar informados

Reconociendo las bondades de la vacuna, el experto internacional invitó a la ciudadanía a confiarse únicamente de información oficial, basada en evidencia científica y con el respaldo de las autoridades.

Frente a las noticias falsas, solicitó no tenerlas en cuenta, ya que las vacunas han sido desarrolladas bajo evidencia científica y de efectividad. «Muchas veces dicen que son vacunas que se desarrollaron en poco tiempo mientras otras vacunas se han hecho en el largo plazo, lo que tenemos que decir es que el avance de la ciencia permite hacer estos grandes logros», dijo.

Añadió al respecto que «podemos decir que las vacunas que tenemos ahora y las que vendrán para cualquier otra patología, sin duda son mejores que las que estábamos usando».

De esta manera los colombianos pueden tener la confianza que las actuales vacunas son más seguras, son más efectivas y han pasado una rigurosidad en todos los estudios científicos. «Toda esta rumorología alrededor de los efectos adversos de las vacunas son falsedades que generalmente se basan en supuestos no científicos por parte de los grupos antivacunas», dijo.

De esta manera el representante solicitó no confiar en información sin evidencia científica, ya que se podría poner en riesgo a la población. «Necesitamos siempre confiar donde está la evidencia científica», precisó.

Vacunas seguras

En otras preocupaciones de la ciudadanía relacionadas con la vacuna están los efectos secundarios, a lo que Ruiz-Matus indicó que todos los medicamentos pueden presentar efectos adversos, y que en las vacunas el primero es el dolor al momento de la vacunación.

Para el caso de la vacuna del covid-19 hasta el día de hoy la única recomendación que se ha dado en torno a las vacunas que se están usando, es evitar que se use en aquellas personas que tienen antecedente de reacciones alérgicas severas. «Aparte no hay ningún otro efecto adverso que haya sido notificado de importancia», dijo el experto.

Frente a otras inquietudes, el experto indicó que desde luego siempre hay una vigilancia epidemiológica de posibles efectos adversos.

Con esta información, lo que deben tener en cuenta las personas a la hora de vacunarse es identificar si es una persona de riesgo como adulto mayor de 80 años, con comorbilidad o trabajador de la salud. En segundo lugar, debe tener en cuenta confianza en la vacuna, ya que las garantizadas en Colombia tienen las aprobaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

De esta manera la persona debe reconocer que, al vacunarse, se está protegiendo, pero también se protege a la comunidad y se contribuye a parar la pandemia. Adicionalmente, en algunos casos, está el compromiso de la segunda dosis, con el que se completa el esquema de vacunación.

«En el caso que la persona que se vacunó, no se aplica la segunda dosis, generalmente con el tiempo pueden infectarse. En cambio, cuando se aplica la segunda dosis viene lo que se llama una reacción de refuerzo donde los anticuerpos alcanzan niveles más altos que permiten mantener una memoria inmunológica», explicó Ruiz-Matus, añadiendo que además se deben respetar los tiempos entre la primera dosis y la última.

Adicionalmente, indicó el vocero, después de la primera dosis pasan 15 días para que se alcancen los niveles óptimos de anticuerpos, por eso la importancia de mantener los cuidados de uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

De esta manera Ruiz-Matus solicitó a la población tener en cuenta los procesos de priorización, entender que los jóvenes también se enferman por lo cual deben cuidarse y cuidar a sus padres y abuelos. «Hay que reconocer que ante el limitado número de vacunas que actualmente existe en el mundo, tenemos que decidir a quién se debe vacunar», dijo, precisando que la prioridad son los adultos mayores porque hay que evitar que mueran.

Indiscutiblemente cuando exista un mayor número de inventarios de vacunas, va a ampliarse la vacunación hacía grupos más jóvenes, por lo pronto se insiste en mantener los hábitos de cuidado, que permitirán reducir la propagación del virus. «Hay que saber que con la vacunación no se acaba la pandemia, debemos mantener la protección, incluso si me vacuné», puntualizó.