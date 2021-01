Ejecución del plan de vacunación contra Covid-19 será responsabilidad de gobernadores, alcaldes y secretarios de salud

–El presidente Iván Duque Márquez y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez ratificaron que la vacunación contra el Covid-19 comenzará en Colombia el próximo mes de febrero y que su ejecución será responsabilidad de los entes territoriales.

“Alcaldes, gobernadores y secretarías de salud deben responder para darle al pueblo colombiano certezas, optimismo y, además, responder a muchas de sus necesidades en la Colombia Profunda”, afirmó el presidente Duque en el programa de televisión ‘Prevención y Acción’.

«El sistema de salud colombiano es descentralizado, donde principalmente las acciones de salud pública recaen en los programas y planes que plantea el Gobierno Nacional, pero su ejecución está muy basada en la acción de los gobernadores, los alcaldes y los secretarios de salud», indicó a su turno, el ministro Ruiz Gómez.

El presidente Duque recalcó que “el coronavirus no nos va a doblegar ni como sociedad ni como humanidad” y reiteró que todo este año, pese a la vacunación, debemos continuar utilizando los protocolos de bioseguridad.

“Debemos hacernos a la idea clara de que todo este año debemos estar con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos, y evitar las aglomeraciones”, afirmó el mandatario.

Agregó que “tener esto claro nos permite a todos disciplinarnos, poner lo mejor de nosotros para cuidarnos y cuidar a los demás”.

El ministro Ruiz Gómez aseguró que la articulación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales es fundamental y que “las funciones que ellos deben desarrollar ya están incluidas dentro del decreto del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19”.

El titular de la cartera de Salud explicó que el Ministerio tiene el rol fundamental de adquirir, distribuir y asegurar la logística para la llegada de las vacunas a los diferentes departamentos y municipios, de generar la estructura del plan, todas las aplicaciones, mecanismos, procedimientos y procesos que soportan la ejecución del plan.

Así mismo, la entidad también es la encargada de brindar y definir todos los lineamientos técnicos para la correcta ejecución en los diferentes territorios, “pero el reto de las entidades territoriales consiste en diseñar e implementar las estrategias a nivel departamental, mucho más en un país donde hay una gran diversidad como Colombia”, indicó el Ministro de Salud.

El funcionario manifestó que esto obliga a que cada “secretaría de Salud diseñe su plan focalizado para ejecutar esas acciones”.

Informó que estos lineamientos se estarán entregando el próximo domingo a los entes territoriales y, a partir del lunes, “estos tendrán un lapso de una semana para, con la asistencia técnica del Ministerio de Salud, desarrollar todo el plan, microplan, para la microplaneación en la ejecución de los diferentes territorios”, añadió Ruiz.

El Ministro de Salud también puntualizó que “los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el equipo técnico para la gestión y vigilancia de las diferentes actividades”, adaptar el plan a cada territorio y gestionar el espacio para el manejo jurídico con los tomadores de decisión.

Igualmente, establecer esa microplanificación, coordinar todo el desarrollo de tácticas, estrategias y realizar la asistencia técnica desde las gobernaciones hacia los municipios para poder ejecutar y realizar las acciones de manera ordenada.

Ruiz señaló que los entes territoriales deben, además, “monitorear el avance del proceso de vacunación, priorizar todas las verificaciones y auditorias del caso”; también tener la capacidad para garantizar el almacenamiento y custodia de los diferentes biológicos en los centros de acopio y, por último, “realizar la inspección, vigilancia y control de la ejecución de acciones en su marco territorial”.

“Es una acción en la cual el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales trabajan integradamente, igual que ha sido la ejecución de todas las acciones epidemiológicas para el control del covid, pero en este caso para la ejecución efectiva y eficiente del Plan de Vacunación”, puntualizó el ministro de Salud.

El ministro Ruiz anunció los roles que deben adoptar los departamentos, municipios y distritos, indicando que «deben garantizar el equipo técnico para la gestión y vigilancia de las diferentes actividades; adoptar y adaptar los lineamientos nacionales de vacunación; así como gestionar el espacio para el manejo jurídico con los tomadores de decisiones».

Indicó que los territorios deben elaborar la micro planificación para el logro de la meta establecida según población priorizada, coordinar el desarrollo de tácticas y estrategias; y realizar la asistencia técnica desde las gobernaciones hacia los municipios para poder hacer las acciones de manera ordenada y armónica.

«Es importante que exista coordinación entre gobernadores y alcaldes, reconocer que los secretarios de salud departamentales tienen una autonomía importante», insistió el ministro.

En otros roles, las entidades territoriales deben monitorear los resultados del avance de la vacunación contra el COVID-19, garantizar el almacenamiento y custodia de los biológicos en los centros de acopio; y por último realizar la inspección, vigilancia y control frente a la ejecución de la estrategia de vacunación.

«Es una acción donde Gobierno Nacional y gobiernos territoriales trabajan integradamente, igual que ha sido la ejecución de todas las acciones epidemiológicas para el control del covid-19, pero en este caso para la vacunación efectiva y eficiente», puntualizó el ministro al respecto.

En cuanto a las vacunas, Ruiz Gómez ratificó que, en principio, solo las podrá adquirir el Ministerio de Salud y Protección Social, esto debido a que si bien en el proyecto de decreto se abrió la posibilidad que los entes territoriales pudieran comprar vacunas directamente, «después de revisar las observaciones, entre esas las de la Federación de Gobernaciones, Asocapitales, y la Federación de Municipios, que manifestaron se podía dar una inequidad territorial en la tenencia de vacunas, se modificó ese aspecto».

Para los privados se dejó abierta la posibilidad una vez se haya superado la fase inicial, y deberán cumplir con los mismos pasos del programa de vacunación de registro de la persona y todo el protocolo respectivo, para tener trazabilidad de la vacuna.

Envió un mensaje a la ciudadanía sobre conocer el Plan, así como de respetar los turnos y tener claras las limitaciones que se pueden presentar a lo largo del proceso.

En cuanto a la llegada de los biológicos al territorio nacional para su posterior aplicación, teniendo en cuenta el anuncio respecto a que Colombia se encuentra entre los primeros países en la lista del mecanismo COVAX, el ministro aseguró que las primeras vacunas de Pfizer llegarán en la primera semana de febrero.

«Colombia está dentro de los 14 países del continente americano que van a recibir ese primer grupo de vacunas y en estos días se estará realizando la reunión del Fondo Rotatorio de la OPS, que es la entidad que va a distribuir las vacunas COVAX en el continente con el fin de precisar cantidades y fechas dentro de esa semana que nos plantearon para la entrega de vacunas», agregó.

Adicionalmente, explicó el ministro, como país tenemos las vacunas de compra bilateral de Pfizer, y esas, puntualizó, estarán también precisándose en estos días. «Pfizer ha mantenido la claridad que vamos a tener vacunas en febrero, como hemos anunciado, y en el primer trimestre de este año», apuntó.

Ruiz Gómez fue claro en especificar que aún no se tiene fecha exacta «porque depende, por un lado, de lo que determine COVAX, y por el otro, de la capacidad de Pfizer, ya que ellos han tenido retrasos en la entrega de vacunas en varios países. Sin embargo, ellos han mantenido los meses y cantidades para Colombia».

Respecto a los tiempos del Plan y la comparación con otros países, el ministro enfatizó que Reino Unido y Estados Unidos, países con mayor número de vacunas aplicadas, y los países de Latinoamérica que no superan las 50 mil personas vacunadas, no han podido reducir su tasa de mortalidad, por lo cual en este momento no hay una relación entre la reducción de esta y el proceso de vacunación, que seguramente se tendrá «cuando los números de personas vacunadas sean altos».

«Cada país ha llevado su negociación. Las consideraciones del sistema jurídico de cada país son diferentes, pero es claro que hay países de Sudamérica que no han concretado una negociación con Pfizer y esto tiene que ver con las dificultades y situaciones complejas que se encuentran en la estructura jurídica del derecho, como sucedió en Colombia, que terminan siendo determinantes para cerrar las negociaciones», aseveró.

El primer envío de COVAX, manifestó, será distribuido entre aquellos primeros países elegibles, listado en el cual está Colombia. «Números con los que arrancaremos y que irán creciendo a lo largo del primer semestre», dijo.

Otro de los temas abordados por el ministro de Salud fue el de ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo, enfatizó que el Gobierno Nacional no tomará control de las camas en los territorios, que corresponde a una labor de cada Alcaldía y Gobernación.

«Los entes territoriales tienen la capacidad para que a través de sus CRUE puedan racionalizar la distribución de camas», agregando que Minsalud hace las veces de asesor técnico para cada autoridad.

Adicionalmente, señaló que la movilización de diciembre se ve reflejada en la ocupación, fallecimientos y aumento de casos, «seguramente tendremos unas demandas altas, pero hay unos planes de contingencia que estamos trabajando con ciudades y departamentos y han estado respondiendo de manera adecuada», finalizó.