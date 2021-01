Durante la semana del 16 al 22 de enero de 2021 disminuyeron las cotizaciones las verduras, las frutas, y los tubérculos

Esta semana bajaron los precios de la lechuga Batavia, la cebolla cabezona blanca, el repollo blanco, la zanahoria, el chócolo mazorca, el pimentón y

la ahuyama. En el caso de la lechuga Batavia, esta se encuentra en plena producción en los cultivos ubicados en Antioquia, Cundinamarca y Nariño.

Además, cayeron las cotizaciones del limón común, aguacate papelillo, mango

Tommy, maracuyá, mandarina arrayana, naranjas común y Valencia y granadilla.

El precio del limón común descendió por la poca oferta que ingresó de

Tolima, Valle del Cauca, Santander, Nariño y Meta donde hubo una mayor

recolección.

Al mismo tiempo, descendieron las cotizaciones de las papas capira, única,

nevada, suprema, parda pastusa y criolla limpia, el plátano hartón verde y

las arracachas amarilla y blanca. Se destacó un aumentó la producción de

papa capira en Nariño, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE (Bogotá D.C, 22 de enero

de 2020)

Verduras y hortalizas

Para el grupo de las verduras bajaron los precios de la lechuga Batavia en

32 de los 39 mercados donde se vendió por la mayor oferta originaria Pasto,

Imués, Cumbal, Ipiales (Nariño), El Santuario (Antioquia) y la Sabana de

Bogotá. En Popayán y Cartagena, por ejemplo, el kilo se vendió a $769 y a

$1.500, respectivamente, 18,33%, en promedio, menos.

Del mismo modo, cayeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca en 27

de los 30 mercados donde se ofreció por el aumento en la recolección

proveniente de Duitama, Tibasosa, Paipa, Toca, Tunja, Sogamoso y Sáchica

(Boyacá) con el fin de evitar pérdidas por las bajas temperaturas. En

Medellín y Bogotá, por ejemplo, el descenso superó el 12,00% y el kilo se

ofreció a $1.529 y a $1.234, respectivamente.

Frutas frescas

Del mismo modo, los precios del aguacate papelillo bajaron en 31 de los 33

mercados en los que se ofreció a lo largo de la semana. El descenso se dio

gracias a la buena producción que se reportó en Santa Bárbara, Montebello,

Abejorral (Antioquia), Alcalá, Caicedonia (Valle del Cauca), Montenegro,

Quimbaya y Armenia (Quindío). En Pereira y Valledupar, por ejemplo, el kilo

se ofreció a $4.658 y a $6.089, respectivamente, 9,60%, en promedio, menos.

También, disminuyeron los precios del limón común en 26 de los 28 mercados

donde se ofreció, debido al incremento productivo de esta fruta procedente

de Espinal (Tolima), Lebrija, Rionegro (Santander), La Florida, Consacá

(Nariño), Andalucía (Valle del Cauca), Socorro y Simacota (Santander). En

Cartagena y Cúcuta, por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.405 y a

$2.260, respectivamente, 28,00% menos respecto a la semana anterior.

Tubérculos, raíces y plátanos

Por otro lado, los precios del plátano hartón verde se redujeron en 26 de

los 38 mercados en los que se comercializó. Este comportamiento se explicó

por la mayor oferta que ingresó desde Meta, Quindío, Tolima, Antioquia,

Caldas, Risaralda, Santander, Córdoba, Arauca y Huila. En Bogotá y

Villavicencio el kilo se vendió a $1.366 y a $1.073, un 15,00% menos que la

semana inmediatamente anterior.

Por último, los precios de la papa capira bajaron por el mayor volumen de

carga que ingresó de Iles, Pupiales, Pasto, Ipiales, Córdoba, Túquerres,

Potosí (Nariño), Peñol, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral, La

Unión, San Vicente Ferrer (Antioquia) y Tunja (Boyacá). En Cali y Popayán el

kilo se ofreció a $610 y a $585, es decir un 15,87% en promedio menos. Este

comportamiento se evidenció en 25 de los 27 mercados en los que se ofreció

este alimento.

Para ampliar información ingrese al siguiente enlace:

http://bit.ly/2bnbOJx

