Viabilización de puntos de vacunación covid-19 será progresiva

«En el punto más alejado de Colombia, allá vamos a llegar con la vacuna», afirmó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, al referirse a los puntos de vacunación que se habilitarán para ejecutar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.



Actualmente se tienen registrados en el esquema del Programa Ampliado de Inmunización – PAI, de 2.975 puntos de vacunación, entre públicos y privados, donde se vacunan las personas en toda Colombia. Inicialmente, los primeros en ser viabilizados serán los ubicados cerca de centros de ultracongelación, ya que los primeros biológicos en llegar al país tendrán esta necesidad de refrigeración.

«Es por eso que no van a estar todos operativos desde el principio; con la vacuna de ultracongelación no vamos a llegar hasta el último rincón de Colombia todavía, porque es un riesgo que se pierda por las dificultades logísticas y que solo tiene cinco días de vida útil», apuntó.

Posteriormente y de manera progresiva, se ampliarán los puntos de vacunación de acuerdo con el tipo y la cantidad de vacunas que lleguen, para asegurar las condiciones adecuadas y mayor capacidad operativa en los territorios apartados. «Cuando llegue la de +2 a +8 °C, que es igual a todas las vacunas que hemos aplicado siempre, llegará allá a ese puesto de salud que está arriba de la montaña», declaró el director de Promoción y Prevención.

Agregó que en las zonas rurales o de difícil acceso es mejor aplicar las vacunas con refrigeración de +2 a +8 °C, puesto que esas tienen una vida útil de hasta seis meses a esa temperatura y se corren menos riesgos de pérdida del biológico.

No quiere decir que no se pueda llegar con una vacuna ultracongelada a cualquier punto del país, pero el riesgo aumenta si pasan los días y no se logra toda la logística a tiempo o las personas citadas no van a vacunarse.

Bermont resaltó que aproximadamente «un mes después de la llegada de la vacuna ultracongelada estaría llegando otra que no requiere ultracongelación y esa va a los otros centros», razón por la que el Gobierno Nacional decidió tener un portafolio de biológicos de distintas farmacéuticas.

Ampliación de puntos

Si bien la disponibilidad de puestos de vacunación es suficiente, existe la posibilidad de habilitar más puntos. «Nosotros vamos a sacar el listado de las IPS viabilizadas para la vacunación, pero si una EPS del contributivo o del subsidiado nos propone un punto nuevo, lo analizamos, y si cumple, lo habilitamos», indicó Gerson Bermont.

Un punto de vacunación normalmente debe tener los insumos para trabajar, la cadena de frío y el talento humano capacitado, que se está fortaleciendo y ampliando para tener nuevos y antiguos vacunadores preparados para la vigilancia posterior al procedimiento.

En cada punto estará el equipo de vacunación regular del PAI y el del coronavirus para no desatender el esquema que se venía trabajando. Los trabajadores de la salud que atiendan la vacunación regular también estarán capacitados para aplicar la vacuna contra el covid-19.