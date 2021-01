Este es el proyecto de acuerdo que prohíbe la venta de animales en plazas de mercado

El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo por medio del cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado públicas y privadas de la ciudad y se regula en otros establecimientos de comercio. A través de esta iniciativa, la ciudad se fortalecerá jurídicamente en materia de protección de los animales. El documento queda a la espera de la firma de la Alcaldesa de Bogotá para ser sancionado.



Para la Unidad de Protección Animal de Bogotá, esta norma “propende por el cumplimiento de las libertades de los animales, propósitos que se vienen desarrollando para que no sufran de dolor, hambre o sed, no tengan miedo ni angustia, puedan expresar su comportamiento normal, y no tengan ninguna incomodidad”. La entidad también señaló que, desde una perspectiva de salud pública veterinaria, impulsará la “promoción de la salud, prevención de las enfermedades, vigilancia epidemiológica y la prevención de las zoonosis”.

¿Por qué no se prohibe el comercio en todos los establecimientos además de las Plazas de Mercado?

Según la concejal y autora del proyecto de acuerdo Andrea Villarraga, prohibir la actividad en toda la ciudad no es competencia del Concejo; sin embargo, las nuevas condiciones serán muy importantes: “Lamentablemente el Concejo de Bogotá no puede prohibir esta actividad. Así que le hemos ordenado a la administración distrital definir los estándares de bienestar muy elevados en los que los animales pueden ser comercializados”. Dijo la animalista, quien destacó que la Alcaldía deberá establecer las condiciones locativas, de salud y de entrega de los animales en los próximos 4 meses, una vez entren en vigencia las restricciones.

Desincentivarán la comercialización de animales susceptibles a desarrollar enfermedades congénitas

También se desincentivará la comercialización y reproducción de animales domésticos de compañía, susceptibles a adquirir o desarrollar enfermedades congénitas, hereditarias o propias de su configuración racial. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se realizarán “campañas de sensibilización y concienciación sobre las enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias y/o propias de la configuración racial, que son susceptibles de padecer animales de algunas razas de especies domésticas de compañía, con los propósitos de desincentivar su reproducción, comercialización y advertir sobre los riesgos y las responsabilidades de cuidado que les corresponde asumir a sus cuidadores”.

Por último, se prohibirá el comercio de aves ornamentales en toda la ciudad, mandato que entrará en vigencia en los próximos doce meses a la implementación del proyecto de acuerdo, una vez los ministerios de Ambiente y el Agricultura determinen cuáles son las especies que entrarían en esa categoría.

Apoyo para quienes viven del comercio de animales

El proyecto estipula la creación, en los cinco meses próximos a la implementación, de un plan de reconvención económica para los ciudadanos que trabajan en estas actividades de comercio en la ciudad, garantizando su derecho a ejercer una labor de acuerdo con su experiencia.