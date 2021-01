Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves, este fin de semana en las 24 Horas de Daytona

49 autos tomarán la partida este sábado 30 de enero en la edición 59 de las míticas 24 Horas de Daytona que se disputarán a partir de las 3:40 p.m. en el Daytona International Speedway, 7 DPi, 10 LMP2, 7 LMP3, 6 GLTM y 19 en GTD. Juan Pablo Montoya en los DPi y Gabby Chaves en la categoría LMP3 serán los encargados de representar el automovilismo colombiano en la importante prueba del automovilismo mundial con la que se abre el calendario de nuestros pilotos en el exterior.

Meyer Shank Racing – MSR hizo su debut oficial en pista con el No. 60 SiriusXM / AutoNation Acura ARX-05 DPi con los pilotos Dane Cameron, Olivier Pla, Juan Pablo Montoya y AJ Allmendinger el pasado fin de semana durante la Roar Before the 24, jornada preparatoria para las 24 Horas de Daytona 2021 en la que el equipo regresó a las filas de los Prototipos donde sumó dos campeonatos consecutivos. De esta manera los campeones de la Rolex 24 de 2012 están una vez más listos para luchar por la victoria general en 2021, esta vez con un piloto colombiano en sus filas, Juan Pablo Montoya.

Los pilotos de la temporada completa de Meyer Shank Racing en IMSA, Dane Cameron y Olivier Pla, se combinaron para competir en la primera carrera de clasificación durante el Roar Before the 24 el domingo. La pareja disputó una prueba de 100 minutos para terminar en el cuarto lugar, lo que colocará al No. 60 SiriusXM / AutoNation Acura ARX-05 en el exterior de la segunda fila para la largada de la 59ª edición anual de la Rolex 24 At Dayton que verá bandera verde el sábado 30 de enero, a las 3:30 p.m.

Cameron, nuevo en MSR, aporta al equipo tres años de experiencia en el desarrollo de Acura ARX-05, que también incluyó su participación en el campeonato de prototipos IMSA 2019 con título a bordo al lado de Montoya.

A Cameron y Pla se unirán Juan Pablo Montoya y AJ Allmendinger para las 24 Horas de Daytona. Allmendinger hará su decimoquinta salida en la carrera de Rolex 24 con MSR, con quien ya conquistó el título en una oportunidad, mientras que el colombiano hará su debut con el equipo en esta carrera, pero con el firme propósito de anotarse su cuarto triunfo en la mítica prueba, pues ya lo consiguió en 2007, 2008 y 2013.