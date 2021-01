Cascada de sismos se registro en Colombia en menos de 12 horas; dos de ellos de magnitud 5.1 y 3.6

–Una sucesión de temblores se registró en el territorio colombiano en menos de 12 horas, de los cuales dos fueron bastante fuertes, pero salvo el susto para los habitantes ubicados en cercanías a los epicentros, no causaron estragos, de acuerdo con el rastreo realizado por los organismos de socorro.

De acuerdo con el reporte de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, los mayores sismos tuvieron una magnitud de 5.1 y 3.6 grados y se registraron en la madrugada de este miércoles.

El más fuerte, de 5.1, ocurrió a las 2 y 57 de la mañana y el epicentro fue localizado en el municipio de La Victoria, en el departamento del Valle del Cauca a 156 kilómetros de profundidad.

El movimiento se sintió con mayor fuerza en los municipios cercanos de La Tebaida, Quindío, ubicado a a 13 km del epicentro; Caicedonia, Valle del Cauca, a 15 km; La Victoria, Valle, a 17 km.

El sismo de magnitud 3.6 grados se registró a las 3 y 2 minutos de la mañana, con epicentro en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, a 33 kilómetros de profundidad.

28 minutos más tarde, a las se presentó otro movimiento telúrico de magnitud 2.4, de carácter superficial, cerca de la frontera de Ecuador, en la Costa Pacífica.

El epicentro fue localizado a 26 km de Tachina, en Esmeraldas y a 30 km de Tonsupa, en la misma región fronteriza con Colombia.

En el transcurso de la madrugada de este miércoles se presentaron también sismos en las siguientes regiones colombianas:

-Zapatoca – Santander, a las 12:49 a.m., de magnitud 2.5, a 145 km de profundidad.

-Los Santos – Santander, a la 01-27 a.m., de magntud 2 grados, a 143 km de profundidad.

-Uramita – Antioquia, ala 01:39 a.m, de magnitud 2.5, también superficial.

-Dabeiba – Antioquia, a la 01:39 a.m., de magnitud 2.5, de carácter superficial, esto es, menos de 20 kilómetros de profundidad.

Mientras tanto, en la noche de este martes, se registraron los siguientes temblores:

-Litoral del San Juán (Docordó) , en Chocó, a las 11:59 p.m. de este martes, de 2.6, superficial.

-Los Santos – Santander, a las 10:46 p.m. del martes, de magnitud 2.1, a 146 kilómetros de profundidad.

-Los Santos – Santander, a las 10:07 p.m. del martes, de magnitud 2.7, con epicentro a a 141 km de profundidad.

-Lenguazaque – Cundinamarca, a las 09:42 p.m. del martes, de magnitud 2 grados, a 150 km de profundidad.

-Los Santos – Santander, a las 09:11 p.m. del martes, a 150 km

-Cerca de la Costa de Ecuador, a las 05:58 p.m. del martes, de magnitud 2.1, superficial.

-Los Santos – Santander, de magnitud 2.1, a las 05:54 p.m. del martes, a 139 km de profundidad.

-Puerto Gaitán – Meta, de magnitud 2.1, a las 03:19 p.m., superficial

Este martes, a las 9 y 34 minutos de la mañana, se presentó un sismo de magnitud 4.2 grados, cerca de la Costa de Ecuador.