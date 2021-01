Bolsonaro insulta a medios de comunicación brasileños por denunciar corrupción: «Prensa de mierda»

–El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insultó este miércoles a la prensa, tras la difusión de los gastos que hizo el Gobierno federal en 2020 para la compra de diversos alimentos y bebidas.

Con base en la información proporcionada por el Ministerio de Economía, el sitio Metrópoles reportó que los órganos del Ejecutivo gastaron 15,6 millones de reales (unos 2,8 millones de dólares) en la compra de leche condensada en 2020.

La difusión de los gastos del Gobierno brasileño para la compra de alimentos molestó al mandatario, quien insultó a la prensa durante una comida con artistas y ministros de su Gabinete en un restaurante de carne en Brasilia.

«Cuando veo que la prensa me ataca, diciendo que compré dos millones y medio de latas de leche condensada (…) váyanse con la puta que los parió, prensa de mierda», dijo Bolsonaro este miércoles cuando tomó el micrófono en una churrasquería.

En el video, difundido por el periodista Samuel Pancher en Twitter, se observa al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Aráujo, festejar y aplaudir al mandatario.

«Métanse estas latas de leche condensada en su culo, prensa», agregó el mandatario conservador, frente a los aplausos de los comensales.

O presidente Bolsonaro fechou uma churrascaria hoje em Brasília para um evento privado com artistas.

Tive acesso às imagens.

Ele comentou a polêmica com a compra de alimentos. Disse que o leite condensado é pra “enfiar no rabo da imprensa” e defendeu o gasto com chicletes. pic.twitter.com/fykEhjkMfO

— Samuel Pancher (@SamPancher) January 27, 2021