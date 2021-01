Condecoran a la primera guardia protectora de la espada de Bolívar

El Presidente Iván Duque condecoró hoy con la Orden al Mérito Protectores de la Espada de Bolívar a seis soldados bachilleres, quienes por su disciplina y rendimiento alcanzaron tal honor y se convirtieron en custodios de la espada.

“Hoy estamos imponiendo por primera vez la Orden de los Custodios de la Espada del Libertador Simón Bolívar”, dijo el Mandatario durante la sencilla ceremonia cumplida en la Casa de Nariño.

El Jefe de Estado señaló que esa condecoración “nace en nuestro gobierno y nace con el propósito de honrar nuestra historia, de rendirle tributo a nuestra historia y de rendirle tributo a nuestros padres fundadores de la República de Colombia”.

A los condecorados: Yadirson Ortiz, Ronaldo Pabón, Hermes Guerra, Andrés Arciniégas, Wilmer Niño, y Luis Eduardo Losada, integrantes del Batallón de Infantería Guardia Presidencial No. 37, el Mandatario les expresó que “este será un honor que ostentarán de por vida, haber sido la primera guardia protectora de la espada del Libertador”.

Indicó que esa espada acompañó a Bolívar en la Campaña del Sur y por años “fue utilizada como símbolo de violencia política, fue utilizada como símbolo para confrontar la legalidad y hoy está expuesta (en la Casa de Nariño) como el verdadero y único símbolo que representa: la institucionalidad”.

Así mismo, les dijo a los soldados bachilleres – hoy exaltados-, que quienes los sucedan como guardianes “entrarán a este ejercicio como un honor de servicio a la patria y la patria los recompensará, como lo hace hoy con ustedes, acompañándolos con la beca de estudios”.

Los soldados becados cursarán estudios en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, unos; otros, lo harán en la Escuela de Cadetes de Policía Santander y en la Universidad Santo Tomás.

Símbolo de la libertad

El Presidente Duque también sostuvo que esa espada es el símbolo del guerrero y también de la libertad y agregó que “las armas solamente serán empuñadas para la defensa de la nación y de la República”.

Igualmente, subrayó que la espada es el símbolo de la legalidad y de que “en nuestro territorio debe quedar proscrito cualquiera actitud que pretenda justificar la violencia con causas políticas para arrebatarle la vida o la libertad a otros ciudadanos”.

El Mandatario también le agradeció al Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, por el esfuerzo diario de las tropas para proteger a los colombianos.

“Ese Ejército que no se doblega, que no se amaina, que no se arruga, que no se frunce, sino que está siempre con la frente en alto, con el cuerpo erguido”, puntualizó el Presidente Duque.