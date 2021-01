BLESSD PRESENTA SU NUEVO SENCILLO “IMPOSIBLE

Un día de celebración es la especial fecha en la joven promesa del género urbano colombiano BLESSD nos presenta una nueva producción titulada “Imposible”. La primera producción del año y con la que celebra por partida doble.

Una canción en la que al cumplir sus 21 años de vida se convierte en la continuación de la consolidación de su proyecto como artista. ““IMPOSIBLE” es el inicio de la etapa en la que mi proyecto se va a mostrar a otro nivel, lo que yo considero más profesional, “IMPOSIBLE” es entrar a las grandes ligas”, Comenta el artista.

“IMPOSIBLE” es una canción que se produce junto a los The Prodigiez (J Cortes y Young Crunk), reconocido colectivo por producciones de talla internacional como El Ganador / Serie de Nicky Jam; Quality del colombiano Maluma y Que me Baile de ChoQuibtown Ft. Becky G entre otras. Y Philip Ariaz en la composición. Su letra definitivamente invita a fluir … “Es una canción donde invitamos a que se dejen llevar, a veces la curiosidad hace que las cosas no sean imposibles” agregó BLESSD.

Sobre el video:

La producción del video de “IMPOSIBLE” estuvo a cargo de Tonka Filmakers bajo la dirección de Alejandro Murcia y Mauricio Ledezma. Filmado en la ciudad de Bogotá este video evidencia la naturalidad de un artista que imprime todo su compromiso en sus producciones, en esta ocasión se muestra a un BLESSD en su intimidad, un artista que se muestra como es y lo que hay detrás él. BLESSD en un momento de arreglarse y sentirse cool para el mimo y para la audiencia. También dentro de su desarrollo contrasta con un juego de seducción propio de una situación imposible.

BLESSD continúa trabajando para seguir representando el género, este nuevo lanzamiento titulado “IMPOSIBLE” viene después de haber impactado con “Viernes Social” canción que reunió a legendarios exponentes del reggaetón puertorriqueño (Amaro, Yomo, Alexis y Xantos), este sencillo fue catalogado #1 según el importante portal medidor de la radio en nuestro país Decibeles, destacando el apoyo radial de las principales emisoras del género. Y posteriormente “Lejanía”, estas canciones han roto todos los esquemas. Su incansable trabajo y talento son el respaldo de un artista en desarrollo que está dando a conocer el genero de otra manera.

Sin lugar a duda, esta canción no será la excepción dentro de su prontuario musical, un nuevo paso que sigue consolidándolo como artista de manos de su disquera JM World Music en cabeza de su CEO Dr. Velasquez.

Sobre Blessed:

Talento y carisma hacen del reggaetonero antioqueño Stiven Mesa Londoño una de las futuras promesas de este género. Con tan solo 21 años y una carrera que empezó hace poco, este cantante, más conocido en el medio como BLESSED, no solo improvisa y canta, sino que también compone sus temas.

Su talento, sencillez, carisma, capacidad de improvisación y amor por la música, lo tienen como una de las promesas paisas en el mundo del reggaetón, género que le ha dado la oportunidad de presentarse en diferentes ciudades y eventos del país, donde sus seguidores corean las canciones y lo motivan a seguir luchando por sus sueños y algún día llenar estadios en diferentes lugares del mundo.

Audio En Waw:

