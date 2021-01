Colombia fue incluida en grupo inicial de naciones que recibirán las primeras dosis de vacuna contra el Covid-19 a través del Covax.

–El presidente Iván Duque anunció este sábado que Colombia fue incluida en el primer grupo de naciones que recibirán, en febrero, las vacunas de Pfizer-Biontech y AstraZeneca adquiridas dentro de la estrategia COVAX.

«Son 18 países del mundo, 4 de América Latina y ahí se encuentra Colombia», celebró el jefe del Estado, calificando como, en esta comunicación queda claro que nuestro país estará recibiendo en el mes de febrero las vacunas, consistente con la fecha que nosotros compartimos el día de ayer del 20 de febrero»

El mandatario colombiano calificó como «excelente la noticia», pues advirtió que ahora «llegamos hoy con la certeza de empezar el 20 de febrero sobre la base de tener todas las vacunas adquiridas, y de empezar un ciclo que en el tiempo nos permita cumplir la meta que nos hemos trazado».

«En los últimos días hemos visto muchas noticias falsas y especulaciones de todo tipo que estaban, de manera tendenciosa, buscando generar confusión e incertidumbre; se dijeron en muchas ocasiones que no se habían adquirido las vacunas lo cual es falso», anotó el mandatario y complementóó:

«Dijeron también que los equipos que estaban negociando no sabían inglés, se dijo que se estaban comprando solamente un tipo de vacunas, muchísimas noticias falsas que no contribuyen al propósito de hacer de esto un esfuerzo nacional»

Además advirtió: «Aquí no hay espacio ni para la politiquería, ni para la demagogia, ni para buscar fracturas, este es un propósito nacional y quiero agradecerle muy especialmente a todo el equipo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, con el equipo del Sistema colombiano de salud».

Señaló que «lo importante acá no son mensajes políticos sino mensajes científicos que sean sostenibles y que nos permitan cubrir el Plan de Vacunación, no hemos querido correr la suerte de otros países que se han aventurado a comprar dosis, las aplican y no tienen la certeza de la 2ª dosis».

«Recibir esta importante información por parte de la estrategia multilateral Covax, donde Colombia hace parte de los 18 países que serán la punta de lanza de este programa, y también uno de los 4 países de América Latina y el Caribe, nos motiva para que ese programa sea exitoso», puntualizó.

El presidente Duque señaló que el Plan Nacional de Vacunación debe ser un propósito nacional.

«Que todos nos pongamos la camiseta para que, unidos, saquemos adelante el mayor reto de salud pública en la historia del país, para tener una inmunización, desde el 20 de febrero, con sostenibilidad y continuidad», expresó.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que Colombia fue certificado en el primer grupo para recibir las vacunas «por haber podido demostrar que cuenta con un plan estructurado de vacunación, un marco legal ajustado a la recepción de las vacunas, con todo lo que ello implica, y la logística necesaria para el manejo de vacunas como la de Pfizer”.

“De 72 países que aplicaron para obtener vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, en su primera fase de entrega, fueron escogidos 18, entre ellos Colombia», resaltó.

Indicó que al efecto, el Ministerio de Salud recibió una carta de COVAX en la cual le comunica a Colombia como uno de los 4 primeros países que recibirán las primera vacunas.

«Hoy tenemos un Plan de Vacunación legítimo, un programa de adquisición completo y asegurado las vacunas para iniciar vacunación masiva. La respuesta de los territorios y la disposición de los ciudadanos serán esenciales», celebró.