El Grafito, Mineral consentido de China

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Otro de los productos más requeridos en las nuevas tecnologías cuyo aumento sería de un 500 % de aquí a 2050, es el grafito, que a futuro se destinaría fundamentalmente a la tecnología de energía limpia a través de baterías eléctricas; mercado en el que juegan un papel preponderante China, que cuenta con el 69% de la producción mundial de grafito, y Estados Unidos, que con Biden lidera esa tendencia, comprometiéndose a invertir billones de dólares para apurar la transición de los combustibles fósiles.

El grafito, del término griego graphein (escritura), lo llevamos en los lápices; es considerado tan especial, de humilde apariencia, tan indispensable, y que reúne en sí admirablemente las propiedades de los metales y de los no-metales. En ausencia de oxígeno, el grafito resiste muy bien la acción del calor. El grafito fue utilizado en el pasado para marcar al ganado, en la industria bélica, en la fundición de cañones y balas y en la industria nuclear. Hoy se utiliza en la preparación de lubricantes, fabricación de diamantes sintéticos, refractarios, revestimiento, material eléctrico, generación de electricidad, productos químicos, automotriz y pinturas. Actualmente mayormente se emplea para la industria siderúrgica y fabricación de material refractario de los hornos. Todos los lápices están hechos de grafito, que es una forma suave de carbono.

El grafito natural es una forma alotrópica del carbón, por lo que en algunos países industrializados se fabrica grafito sintético a partir del coque. Los yacimientos de grafito se encuentran en la naturaleza como microcristalino, cristalino en escamas diseminado en rocas metasedimentarias y Yacimientos de grafito en filones. El cuello de botella es que el grafito que se produce no da abasto para atender la creciente demanda. Estamos hablando de sólo un millón de toneladas al año de producción de ese mineral, que a diferencia de otras commodities, los inversionistas se apresuran a comprar anticipadamente para tener suficiente inventario para los siguientes años que permitan satisfacer las requisiciones de las baterías de los coches eléctricos, que “hoy representan 3% del total. En una década, esa proporción crecerá hasta 25%” (Huella minera). El grafema, llamado “material milagro”, parecido al grafito, permitirá disponer antes de finalizar este siglo, de móviles o pantallas de ordenadores que se doblan a la manera de una hoja de papel.

China domina el mercado de ese mineral tan mimado, como el litio y el cobalto, por los chinos, que tienen como a su más inmediato competidor, a otro gigante en Suramérica, Brasil que ostenta el segundo puesto con el 15% de la producción de grafito. En América Latina, México, en donde la extracción se realiza en forma subterránea y a cielo abierto, ocupa un lugar preponderante y su producción la destina en 96% con dirección a Estados Unidos. Respecto de los yacimientos de grafito micro cristalino, del llamado “grafito amorfo”, el principal estado productor de grafito amorfo es Sonora, con un potencial de 1,634,800 toneladas en reservas de grafito amorfo, convirtiéndolo en estado líder en productividad minera de la República Mexicana y el segundo más grande de México; en donde la minería opera con altas normas de seguridad, apegadas a la normatividad ambiental y con alta tecnología en sus procesos productivos que en total suman unas 60 operaciones de pequeña minería (carbón, sìlica y grafito principalmente). Otros países productores de grafito son Alemania Federal, Austria, Burma, Checoslovaquia, Corea del Norte, Corea, República de Madagascar, República de Sur África, Rusia, Sri Lanka y Zimbabwe.

El perfil de mercado del grafito se resume en el proceso de obtención que comprende la extracción, trituración, secado, molienda, flotación, clasificación, tolvas para el producto, empaque, embarque y el control de calidad. Esto conduce a que “muchas empresas de nivel internacional voleen a ver a Sonora como una opción de inversión, también en la minería”, señaló el Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada. Sonora es el único estado productor de grafito.

En cuanto a los efectos del grafito (natural) sobre la salud, la OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que la inhalación prolongada o repetida de polvo puede afectar los pulmones. Esto puede dar lugar a neumoconiosis por grafito. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomienda en esos casos utilizar guantes de protección y gafas de protección o protección ocular en combinación con protección respiratoria si se trata de polvo. “El grafito es relativamente atóxico. Puede no haber ningún síntoma, pero si ocurren, pueden incluir dolor de estómago y vómitos, lo que podría reflejar la presencia de una obstrucción intestinal (bloqueo). La persona puede ahogarse mientras se está tragando el lápiz. Esto puede causar síntomas como tos repetitiva, dolor torácico, dificultad para respirar o respiración rápida. Algunas veces, los niños se colocan un pedazo de lápiz en la nariz. Esto puede causar dolor y secreción de la nariz y problemas respiratorios. Los niños pequeños pueden ponerse irritables.” (MedlinePlus).

Colombia importa el grafito que necesita porque aquí no hay minería de grafito. “Existen manifestaciones del mineral en algunas regiones del país y en este trabajo se recomienda incentivar y estimular la exploración y explotación de grafito en el área de la Cordillera Central, región que ofrece las mejores perspectivas de su existencia”, informó el Servicio Geológico colombiano.

