Ojo con la lepra, que aún existe y tiene cura

El país reporta en los últimos años una variación en el número de casos nuevos de lepra. Mientras que para el año 2017 se presentaron (362), para el 2018 el reporte fue de (324) y con respecto al 2019 se presentan (339) casos. Mientras tanto con corte al tercer trimestre del 2020 se reportaron (136) casos.

Dentro de los departamentos con más casos se encuentra Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Cesar, Huila y Bogotá. «Y si bien la lepra o Enfermedad de Hansen está en camino de eliminación del territorio nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, continúa implementando acciones para acelerar ese objetivo», indico Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención.

Aprovechando que el 31 de enero es el Día Mundial contra la Lepra o Enfermedad de Hansen, el Ministerio, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras entidades del sector, quieren darle visibilidad a la enfermedad para acabar definitivamente con el estigma y la discriminación que sufren quienes la padecen.

Al respecto, Bermont indicó que primero hay que hacer claridad sobre qué es realmente la enfermedad. «La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo; de no ser tratada a tiempo puede causar discapacidad. Una vez adquirida la infección, los síntomas pueden emerger entre los 5 y los 20 años; afecta principalmente la piel, las manos, los pies, los ojos y las superficies mucosas de las vías respiratorias».

Según la OMS los casos de Lepra o Enfermedad de Hansen han disminuido en un 30% en los últimos 20 años en la región de las Américas. Pero la discriminación, el estigma y los prejuicios que rodean a la enfermedad continúan obstaculizando los esfuerzos para detener aún más su transmisión.

Esto conlleva a que a las personas afectadas por la enfermedad se les niegue el acceso a la atención, la educación e incluso la libre circulación. Además, que esta discriminación continua implica que muchos no busquen tratamiento médico hasta que los síntomas les alteren su vida de manera definitiva.

«Por lo anterior este Ministerio hace un llamado a la comunidad para realizar esfuerzos conjuntos tendientes a incrementar la inclusión social y el bienestar mental, y promover que los afectados tengan una mayor participación en la cotidianidad, exijan sus derechos y se movilicen para que no se den prácticas discriminatorias», puntualizó Bermont.

Si bien la Lepra o Enfermedad de Hansen es completamente curable con una terapia múltiple de medicamentos (MDT) que es gratuita, los retrasos en el tratamiento pueden llevar a una discapacidad permanente.

En respuesta, en Colombia actualmente se implementa en todo el territorio nacional el Plan Estratégico de Prevención y Control de La enfermedad: Compromiso de todos hacia un país libre de Lepra o Enfermedad de Hansen 2016-2025, el cual tiene como objetivo disminuir la prevalencia de la enfermedad para mantener el cumplimiento de los criterios internacionales de eliminación de la enfermedad en Colombia, hasta alcanzar indicadores que den cuenta de ninguna o una mínima transmisión.

Dicho plan está alineado con la Estrategia mundial para la Lepra o Enfermedad de Hansen 2016–2020: de la OMS, con el fin de acelerar la acción hacia un mundo sin lepra.

LOS MITOS

Para desmitificar varias de las creencias que hay en torno a la Lepra o enfermedad de Hansen y terminar con el estigma, el primer paso es saber que no se transmite con un simple contacto.

No se contagia por un contacto ocasional, como saludarse, jugar o trabajar juntos. Solo se transmite cuando el enfermo no toma su tratamiento y está en contacto estrecho y por largos períodos de tiempo con las demás personas (descargas nasales, tos y estornudos).

No se trata de una enfermedad hereditaria, no necesita aislamiento y casi nunca, hospitalización.

La mejor herramienta para combatirla es la detección temprana, por eso si la persona sospecha que tiene la enfermedad, debe consultar a la mayor brevedad un médico. Un tratamiento oportuno y completo –que en Colombia es gratuito– puede evitar la discapacidad.

Tomando los medicamentos y siguiendo las recomendaciones médicas, un paciente se cura entre los 6 y los 12 meses, evitando complicaciones y la transmisión a otras personas.

La lepra o Enfermedad de Hansen diagnosticada a tiempo es tratable y curable, lo que permite llevar una vida normal. «A estas personas puede causárseles más daño las falsas creencias, la ignorancia sobre el tema, el temor y el rechazo de las personas que los rodean, por ello este año nuestro propósito es ir erradicando esas estigmatizaciones y discriminación», dijo el director

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los entes territoriales, a los profesionales de la salud y a los pacientes para que reconozcan el evento, hagan una detección temprana de la enfermedad, evalúen los convivientes de casos positivos y contribuyan a evitar los altos costos sociales y económicos asociados a esta enfermedad, especialmente en presencia de la discapacidad.