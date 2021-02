Otorgan la Medalla al Mérito Cultural al maestro Ramiro Osorio

El homenaje al maestro Ramiro Osorio, destacado creador, diplomático, director y productor colombiano fue presidido por el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, en el marco del lanzamiento del Programa Nacional de Salas y Carpas de Circo Concertadas, realizado en el Teatro Libre del centro.



El presidente de la República, Iván Duque, expresó en su mensaje al maestro: “Como ministro de Cultura de nuestro país, dejaste una gran impronta y has servido también, como una incubadora de talento que sigue promoviendo a que muchos colombianos sigan haciendo de la gestión cultural una forma de unir nuestra riqueza ancestral con esa voracidad que tiene el mundo de conocer los místico, lo paradójico, lo interesante y lo estructural de nuestro país”.

El primer mandatario de los colombianos también precisó que: “Tu gestión permanente del Teatro Julio Mario Santo Domingo, nos llena de orgullo porque has logrado traer a nuestro país la más grande y rica oferta de talento de todo el planeta para llegarle al corazón y la conciencia de nuestro país”.

“Decidí dedicar mi vida a hacer posible ese momento, ese instante, donde se encuentran los artistas con el público y, hacerlo desde el escenario, desde las política públicas y desde la gestión cultural”, afirmó el maestro Ramiro Osorio.

Y agregó que: “son los derechos culturales los que nos hacen más libres y permisivos, más generosos, incluyentes, capaces de comprender y respetar al otro. Este trabajo me ha permitido comprender que la libertad es la posibilidad de realizar mis sueños en la medida en que respeto y ayudo a que los otros también, los realicen”.

Por su parte, el ministro de Cultura, Felipe Buitrago expresó durante su intervención: “Es un reconocimiento a la titánica labor que has adelantado. La cultura de este país te debe muchísimo. Has sido un incansable luchador por las artes, el teatro y todas las formas de expresión. Has liderado procesos de política pública como la creación del Ministerio de Cultura y acompañado con tu consejo y sobretodo con tu inspiración, a todos los que hemos tenido el enorme privilegio y responsabilidad de liderar esta cartera”.

Una vida dedicada a la gestión cultural y las artes escénicas de Colombia y el mundo

Ramiro Osorio se constituye en una figura central en el desarrollo de las políticas públicas culturales de Colombia y de la región Iberoamericana, puesto que fue el artífice en otras, de la redacción y aprobación en el Congreso de la República de la Ley General de Cultura de Colombia, convirtiéndose después en el primer ministro de esta cartera, entre 1997 y 1998. Asimismo, dentro de su trayectoria profesional ha sido impulsor de los programas iberoamericanos: Iberescena, Iberorquestas Juveniles e Ibermuseos.

El maestro Osorio es el director General del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo desde 2010 y ha dirigido más de 30 obras teatrales, de autores clásicos y contemporáneos. Fue fundador y director del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá –junto a Fanny Mikey- y del Festival Internacional de las Artes de San José (Costa Rica).

También, fue director de festivales internacionales como Sevilla entre Culturas, Gran Festival Ciudad de México y Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, entre otros festivales internacionales.

Ha desempeñado importantes cargos públicos y diplomáticos como director del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), Embajador de Colombia en México y director de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana (Madrid).

Por su labor y trayectoria ha sido merecedor de importantes reconocimientos como la Cruz de Boyacá; Doctor Honoris Causa de la Universidad Soka, Tokio, Japón y Oficial de la Legión de Honor y Comendador de las Artes y de las Letras de la República Francesa.