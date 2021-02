Trump siempre trató de restarle importancia a la gravedad de la situación por pandemia de Covid-19

–En momentos en que el congreso estadounidense avanza en el proceso para el juicio político, siguen produciéndose acusaciones contra el exmandatario, especialmente por la forma como enfrentó la pandemia del Covid-19.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró que el expresidente Donald Trump solía intentar convencerlo para que le restara importancia a la gravedad de la situación de la COVID-19 en Estados Unidos.

En una entrevista a The New York Times, Fauci recordó el momento en que formó parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus bajo la Administración de Trump, indicando que en la etapa inicial del brote de la COVID-19 el expresidente había estado tratando de quitarle importancia a la situación.

Afirmó que comenzó a darse cuenta de que había un problema cuando «intentaba expresar la gravedad de la situación, y la respuesta del presidente siempre se inclinaba por: ‘Bueno, no es tan grave, ¿verdad?’.

«Y yo decía: ‘Sí, es muy grave'», detalló Fauci, añadiendo que «era casi una respuesta reflejo, tratando de persuadirte de que lo minimizaras. No decía, ‘Quiero que lo minimices’, sino, ‘Oh, de verdad, ¿fue tan malo?’.

Hablando sobre la respuesta de la Administración de Trump a la pandemia, Fauci reveló que Trump tendía a evaluar las intervenciones médicas basándose en anécdotas que le llegaban de conocidos suyos, sin tener en cuenta los datos. «Y eso me preocupó mucho», dijo.

El experto médico admitió que estaba en desacuerdo con Trump sobre la evaluación y gestión de la crisis.

«Hubo un par de veces en las que hice una declaración que era un punto de vista pesimista sobre la dirección en la que íbamos, y el presidente me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿por qué no eres más positivo? Tienes que adoptar una actitud positiva. ¿Por qué eres tan negativista? Sé más positivo'», recordó Fauci.

Según el recuento en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 26,09 millones de casos de COVID-19 con más de 440.000 muertes relacionadas hasta el mediodía del domingo, siendo el país del mundo con la mayor cantidad de infecciones y muertes por la COVID-19. (Información Agencia Xinhua).