Casa de modas italiana vende un collar parecido a un cable telefónico por más de 2.000 dólares

–La lujosa casa de modas italiana Bottega Veneta se ha convertido en objeto de burla en las redes por vender un collar igual a un cable telefónico por más de 2.000 dólares.

El costoso accesorio se asemeja a los cables rizados de los teléfonos fijos. En la página web de la firma se pueden encontrar también pendientes (800 dólares) o un anillo (480 dólares) a juego.

Varios usuarios de Twitter se han mostrado desconcertados por el artículo. «¿Quién pagaría por eso?»; «Bottega Veneta perdió la cabeza al cobrar por un cable telefónico», «La ‘moda’ no tiene ningún sentido para mí», han sido algunos de los comentarios. «Bottega Veneta está tratando de venderle el cable de teléfono fijo retorcido de la casa de su abuela como un collar de 2.000 dólares. Ni de broma», indica otra usuaria.

Just find out that Bottega Veneta Japan is now selling a whole range of accessories which look like…….. telephone cords.

$2,300 necklace $4 phone cord pic.twitter.com/JTqFutJm22

— TD (@DianOnno) January 31, 2021