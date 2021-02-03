Cortes de energía para este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en la capital
febrero 3, 2021 4:08 am
-–Con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio eléctrico este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en los siguientes sectores de la capital de la República:
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 3 DE FEBRERO DE 2021
Se realizarán trabajos de mantenimiento en 15 barrios, de los 988 que tiene la ciudad
LA CANDELARÍA
Las Aguas
Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 17 a Calle 19
8:00 AM
6:00 PM
CHAPINERO
El Chicó
Calle 89 a Calle 92 entre Carrera 8 a Carrera 10
8:30 AM
3:00 PM
ENGATIVÁ
El Madrigal
Carrera 95 a Carrera 100 entre Calle 74 a Calle 77
7:30 AM
5:30 PM
Bolivia Oriental
Carrera 102 a Carrera 104 entre Calle 85 a Calle 91
7:00 AM
5:00 PM
FONTIBÓN
Versalles Fontibón
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 110 a Carrera 112
7:15 AM
12:15 PM
Villemar
Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 95 a Carrera 97
1:00 PM
5:00 PM
KENNEDY
Vergel Occidental
Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 12 a Calle 15
7:00 AM
5:00 PM
PUENTE ARANDA
Colón
Carrera 52 a Carrera 56 entre Calle 3 a Calle 5
6:30 AM
3:00 PM
Galán
Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 1 a Calle 3
8:30 AM
12:00 PM
SOACHA
Soacha
Calle 43 Sur a Calle 45 Sur entre Carrera 46 a Carrera 48
8:00 AM
5:30 PM
SUBA
Cantagallo
Calle 152 a Calle 154 entre Carrera 54 a Carrera 56
8:00 AM
5:00 PM
Mónaco
Calle 115 a Calle 117 entre Carrera 47 a Carrera 49
7:00 AM
4:00 PM
USAQUÉN
Santa Ana Occidental
Calle 109 a Calle 111 entre Carrera 7 a Carrera 9
8:15 AM
2:45 PM
USME
Danubio
Calle 55 Sur a Calle 57 Sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este
7:30 AM
5:30 PM
San Pedro Sur
Calle 80 Sur a Calle 82 Sur entre Carrera 19 este a Carrera 21 este
7:45 AM
4:45 PM
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 4 DE FEBRERO DE 2021
BARRIOS UNIDOS
Metrópolis
Carrera 65 a Carrera 67 entre Calle 73 a Calle 75
9:00 a. m.
2:30 p. m.
San Fernando Occidental
Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 72 a Calle 74
8:30 a. m.
3:00 p. m.
BOSA
Gran Colombiano
Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 71 Sur a Calle 73 Sur
8:00 a. m.
5:30 p. m.
ENGATIVÁ
El Real
Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 74 a Carrera 76
7:30 a. m.
12:30 p. m.
FONTIBÓN
Centro Fontibón
Calle 17 a Calle 21 entre Carrera 97 a Carrera 100
7:45 a. m.
5:30 p. m.
KENNEDY
Visión De Oriente
Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 13 a Calle 15
7:00 a. m.
5:00 p. m.
PUENTE ARANDA
Pensilvania
Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 29 a Carrera 31
8:00 a. m.
5:30 p. m.
Colón
Carrera 52 a Carrera 56 entre Calle 2 a Calle 5
6:30 a. m.
3:15 p. m.
El Ejido
Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 42 a Carrera 44
1:00 p. m.
5:30 p. m.
SAN CRISTOBAL
Las Mercedes
Carrera 6 Este a Carrera 8 Este entre Calle 16 Sur a Calle 18 Sur
7:00 a. m.
5:00 p. m.
SOACHA
Soacha
Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 28 a Calle 30
7:00 a. m.
5:00 p. m.
TEUSAQUILLO
Ciudad Salitre Nor Oriental
Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 58 a Carrera 60
7:15 a. m.
12:45 p. m.