Cortes de energía para este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en la capital

-–Con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio eléctrico este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en los siguientes sectores de la capital de la República:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 3 DE FEBRERO DE 2021

Se realizarán trabajos de mantenimiento en 15 barrios, de los 988 que tiene la ciudad

LA CANDELARÍA

Las Aguas

Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 17 a Calle 19

8:00 AM

6:00 PM

CHAPINERO

El Chicó

Calle 89 a Calle 92 entre Carrera 8 a Carrera 10

8:30 AM

3:00 PM

ENGATIVÁ

El Madrigal

Carrera 95 a Carrera 100 entre Calle 74 a Calle 77

7:30 AM

5:30 PM

Bolivia Oriental

Carrera 102 a Carrera 104 entre Calle 85 a Calle 91

7:00 AM

5:00 PM

FONTIBÓN

Versalles Fontibón

Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 110 a Carrera 112

7:15 AM

12:15 PM

Villemar

Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 95 a Carrera 97

1:00 PM

5:00 PM

KENNEDY

Vergel Occidental

Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 12 a Calle 15

7:00 AM

5:00 PM

PUENTE ARANDA

Colón

Carrera 52 a Carrera 56 entre Calle 3 a Calle 5

6:30 AM

3:00 PM

Galán

Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 1 a Calle 3

8:30 AM

12:00 PM

SOACHA

Soacha

Calle 43 Sur a Calle 45 Sur entre Carrera 46 a Carrera 48

8:00 AM

5:30 PM

SUBA

Cantagallo

Calle 152 a Calle 154 entre Carrera 54 a Carrera 56

8:00 AM

5:00 PM

Mónaco

Calle 115 a Calle 117 entre Carrera 47 a Carrera 49

7:00 AM

4:00 PM

USAQUÉN

Santa Ana Occidental

Calle 109 a Calle 111 entre Carrera 7 a Carrera 9

8:15 AM

2:45 PM

USME

Danubio

Calle 55 Sur a Calle 57 Sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este

7:30 AM

5:30 PM

San Pedro Sur

Calle 80 Sur a Calle 82 Sur entre Carrera 19 este a Carrera 21 este

7:45 AM

4:45 PM

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 4 DE FEBRERO DE 2021

BARRIOS UNIDOS

Metrópolis

Carrera 65 a Carrera 67 entre Calle 73 a Calle 75

9:00 a. m.

2:30 p. m.

San Fernando Occidental

Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 72 a Calle 74

8:30 a. m.

3:00 p. m.

BOSA

Gran Colombiano

Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 71 Sur a Calle 73 Sur

8:00 a. m.

5:30 p. m.

ENGATIVÁ

El Real

Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 74 a Carrera 76

7:30 a. m.

12:30 p. m.

FONTIBÓN

Centro Fontibón

Calle 17 a Calle 21 entre Carrera 97 a Carrera 100

7:45 a. m.

5:30 p. m.

KENNEDY

Visión De Oriente

Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 13 a Calle 15

7:00 a. m.

5:00 p. m.

PUENTE ARANDA

Pensilvania

Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 29 a Carrera 31

8:00 a. m.

5:30 p. m.

Colón

Carrera 52 a Carrera 56 entre Calle 2 a Calle 5

6:30 a. m.

3:15 p. m.

El Ejido

Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 42 a Carrera 44

1:00 p. m.

5:30 p. m.

SAN CRISTOBAL

Las Mercedes

Carrera 6 Este a Carrera 8 Este entre Calle 16 Sur a Calle 18 Sur

7:00 a. m.

5:00 p. m.

SOACHA

Soacha

Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 28 a Calle 30

7:00 a. m.

5:00 p. m.

TEUSAQUILLO

Ciudad Salitre Nor Oriental

Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 58 a Carrera 60

7:15 a. m.

12:45 p. m.