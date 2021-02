COVAX asigna a Colombia 2.5 millones de vacunas contra Covid-19; primera entrega será de 117 mil dosis

–La alianza internacional COVAX publicó este jueves la lista de países y la cantidad de vacunas contra el Covid-19 que les asigna para entrega en el primer trimestre del presente año.

En el listado está incluida Colombia, a la cual asigna 2 millones 553 mil 600 dosis de las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y AstraZeneca – Oxford.

Sin embargo especifica que en principio Colombia recibirá un primer lote de 117 mil dosis de los fármacos contra el Covid-19, producidos en la India.

El informe, según explica COVAX, es un pronóstico de la “distribución indicativa de qué país recibirá la cantidad de qué vacuna Covid19 en la primera mitad de este año”.

En consonancia con la orientación inicial entregada el 22 de enero y basándose en la publicación del COVAX global y pronóstico de suministro regional, la instalación COVAX se complace en compartir el siguiente pronóstico sobre la disponibilidad temprana de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y la vacuna AstraZeneca / Oxford a los participantes de la instalación, sujeto a las advertencias …”, precisa el informe en la presentación.

El documento contiene información sobre la distribución indicativa de 240 millones de dosis de AstraZeneca / Oxford, vacuna, autorizada al Serum Institute of India (SII) , que identifica como «AZ / SII» y 96 millones de dosis de la Vacuna AstraZeneca / Oxford, en virtud del acuerdo de compra anticipada entre Gavi, Vaccine Alliance y AstraZeneca – en adelante «AZ», para el primer y segundo trimestre de 2021.

También contiene una descripción general de la asignación excepcional de la primera ronda de 1,2 millones de dosis del uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Indica que en 2021 estarán disponibles dosis adicionales de ambos productos para la instalación COVAX.

El documento añade que 1,2 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech estarán disponibles para COVAX en el primer trimestre de 2021, sujeto a la finalización de acuerdos adicionales, y se complementará con el volúmenes de la vacuna AstraZeneca / Oxford disponibles para la instalación durante el mismo período de tiempo.

Los volúmenes de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech estarán disponibles en el segundo trimestre y más allá, según el firmó un acuerdo de compra anticipada entre Gavi y Pfizer-BioNTech por hasta 40 millones de dosis.

Como resultado, se emprendió un proceso excepcional de distribución para garantizar el máximo beneficio para la salud pública de l menor volumen de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que se prevé estará disponible para la entrega del primer trimestre.

Las rondas de asignación seguirán el enfoque de instalación estándar.

El documento explica ¿qué es una “distribución indicativa”?

Esta distribución indicativa está destinada a proporcionar una guía provisional a los participantes de la Instalación, ofreciendo una planificación escenario para permitir los preparativos para la asignación final del número de dosis que recibirá cada participante en el primeras rondas de distribución de vacunas. Por lo tanto, no es vinculante y puede estar sujeto a cambios debido a las advertencias.

Señala que la publicación de esta información, compartida con todas las economías que participan en COVAX Facility, marca un primer paso importante para proporcionar gobiernos y líderes de salud pública con la información que necesitan para implementar pasos prácticos para la suministro de dosis tempranas y una exitosa implementación nacional de vacunas.

El documento presenta enseguida un resumen del proceso y subraya que el Listado de Uso de Emergencia ( EUL ) de la OMS aún no se ha otorgado para la vacuna AstraZeneca1. Los procesos están actualmente en curso.

Dice que la asignación final de la (s) vacuna (s) AstraZeneca se llevará a cabo siguiendo el proceso y la gobernanza descritos en y acordada por todos los participantes de la Instalación, y estará sujeta a la validación de la Asignación Independiente del Grupo de vacunas (IAVG).

Además aclara que la distribución indicativa se basa en la comunicación actual de estimaciones disponibilidad de los fabricantes. En este sentido, es probable que la distribución deba ajustarse a la luz de circunstancias difíciles de anticipar y variables en constante evolución.

Luego hace las siguientes advertencias:

Para comprender la distribución indicativa y la futura asignación final de esta vacuna, es importante

considera lo siguiente:

• La asignación real solo se anunciará una vez que se otorgue a un producto el EUL de la OMS, y este indicador

la información de distribución no implica ni presupone que esta vacuna recibirá el EUL de la OMS;

• La distribución indicativa tiene en cuenta la estimación actual de los volúmenes de suministro.2 El volumen de suministro

puede variar debido a limitaciones de fabricación o operativas, y esto tendrá un impacto en las dosis

que se asignará a los países;

• No se asignarán dosis en la asignación final si se considera que un participante no está listo (para países AMC),

que pueden provocar variaciones en las cantidades asignadas a los demás participantes;

• La entrega exacta después de la asignación dependerá de la secuencia de países en el plan de envío, el

tiempo necesario para realizar la orden de compra, obligaciones legales / reglamentarias, así como el plazo de entrega del proveedor y logística relacionada;

• Si durante este período se encuentran disponibles diferentes productos, esta distribución indicativa deberá ser

ajustarse ya que los diferentes productos pueden asignarse a un participante de la instalación y por lo tanto las cantidades indicado para la vacuna AstraZeneca / Oxford (tanto AZ / SII como AZ) puede estar alterado.

Las dosis totales cubren, en promedio, el 3,3% de la población total de los 145 participantes que reciben dosis de al menos un fabricante en la lista que se detalla a continuación. Esto está en línea con el objetivo del Mecanismo de alcanzar al menos el 3% de la población.

La cobertura en todos los países en el primer semestre del año, es suficiente para proteger a los grupos más vulnerables como la salud trabajadores de cuidado.

Los participantes que no aparecen en la lista han ejercido sus derechos de exclusión voluntaria, no han enviado

solicitudes de vacunas, o aún no se les han asignado dosis, anota el documento.

Finalmente hace las siguientes aclaraciones:

• Para la distribución indicativa AZ / SII y AZ, se estima que la entrega comenzará a fines de febrero, sujeto a

OMS EUL, capacidad de suministro de fabricación y cumplimiento de los requisitos previos, como se describe en el

sección de advertencias, arriba.

• Para AZ / SII, las dosis de distribución indicativa especifican el número de dosis contratado para Q1 + Q2 (primera mitad – H1) suministro, con un 35-40% disponible en el primer trimestre y un 60-65% disponible en el segundo trimestre.

• Para AZ, el rango refleja la oferta H1. De los 170 millones de dosis disponibles a través del acuerdo de compra anticipada entre Gavi y AstraZeneca, se prevé que el 15% estará disponible en el primer trimestre y el 42% estará disponible en el segundo trimestre, o el 56% 3 en general en H1. Se prevé un suministro adicional para la segunda mitad del año.

• Para Pfizer-BioNTech, las dosis son las previstas para el suministro del primer trimestre, a la espera de que se satisfagan con éxito las advertencias.