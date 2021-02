Shakira cambia de look: ¡Voilá! (¿Qué opinan sus fans?

–«Voilà!»… escribió Shakira, al compartir una instantánea en la que muestra su nuevo ‘look’: cabello rosado.



La sorpresa fue grande para sus fans que sacudieron las redes sociales para expresar su opinión sobre el intempestivo cambio.

Shakira declaró, empero, que inicialmente pensó teñirse el pelo de un color rosa.

«La idea era que se me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa… tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí», reveló la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, entre risas, mientras se arreglaba el peinado.

La famosa intérprete colombiana también publicó su nuevo video: «Girl Like Me» con los Black Eyed Peas!

Y afirma: «Me divertí mucho con este, ¡espero que les guste ver tanto como a nosotros filmar!»

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas!

I had so much fun with this one — hope you guys love watching as much as we did shooting!https://t.co/4ntSpzCm7L@BEP #GirlLikeMe pic.twitter.com/pr6zGChTUZ

— Shakira (@shakira) December 4, 2020