¿Ya sabe a cuál fase pertenece usted y cuándo es su turno para recibir la vacuna contra el coronavirus?

Colombia está próxima a iniciar su proceso de vacunación contra el covid-19 el próximo 20 de febrero, empezando la inmunización con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y los adultos de 80 años y más años, de acuerdo con la priorización definida en el Plan Nacional de Vacunación. Para cumplir este propósito el Ministerio de Salud y Protección Social ha construido el aplicativo Mi Vacuna COVID19.



«Se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo», indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC.

De esta manera desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado.

En el segundo componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentra. Al respecto sostuvo el funcionario, «desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del covid-19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.

En el tercer componente Me Postulo, la persona en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo que no aparezca-, podrá postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio correspondiente. Al respecto indicó Pazos Enciso, «los responsables de la actualización de la información serán las EPS o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo».

Se aclara que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, serán las IPS las que ingresarán la información de la población a vacunar de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

Mi Vacuna COVID19 se ha desarrollado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y es alimentado por una Base de Datos Maestra, conformada por los sistemas de información del Sistema Integrado de Información – SISPRO, entre las cuales se encuentran:

El Registro Único de Afiliación – Nacimiento y Defunciones – RUAF – ND.

La Base de Datos Única de Afiliados a Salud – BDUA.

Las bases de afiliación a los regímenes especiales y de excepción.

Los listados censales de población.

El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.

La base de datos de la Cuenta de Alto Costo.

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS.

El Sistema de Información para seguimiento al COVID-19 -SEGCOVID.

El registro de resultados de muestras para COVID19 – SISMUESTRAS.

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social – PILA.

El Sistema de Afiliación Transaccional – SAT.

Demás bases de datos o sistemas de información de otras entidades públicas con las cuales interopera el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ruta para adultos mayores sin acceso a internet

En el caso que una persona no tenga acceso a un dispositivo con internet y si esto dentro de la población priorizada, esta es la ruta definida:

Desde la EPS llaman al usuario -puede ser por mecanismos masivos- y se define fecha.

Si no llaman al usuario, éste puede llamar a su IPS, EPS, ente territorial de su jurisdicción o a la línea 192, para obtener su agenda o información.

También puede ir a la IPS y agendarse, o a través de un tercero en caso de que tenga limitaciones.

Ya con la cita, la persona se vacuna en su IPS primaria, pero puede acceder a otra IPS o vacunarse en IPS de vacunación masiva (en Etapa 1 y 2, siempre agendado).

En el caso de personas con limitación, se hace vacunación en casa o en el sitio de Centro de Larga Estancia para adultos mayores.

Se dispondrán de puntos para vacunación masiva, según las fases.

En sitios rurales se harán jornadas de vacunación a través de sus IPS públicas o privadas.

En la medida que avanza el proceso y según las coberturas, se incorporarán otros procesos complementarios ya previstos.

De esta manera se ofrecen alternativas. El objetivo es alcanzar lo más rápido posible la inmunización, según la disponibilidad de vacunas y priorizando los grupos de riesgo, de forma progresiva y secuencial.