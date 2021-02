Consejos para el cuidado de la Covid-19 en casa

Colombia se encuentra en el segundo pico de la pandemia por cuenta de la Covid-19. Un porcentaje importante de la población tiene la enfermedad y se está recuperando en casa. Si tienes la COVID-19 y te estás cuidando en casa, o si estás cuidando a un ser querido con COVID-19, quizás tengas algunas preguntas.

¿Cómo saber cuándo se necesita atención médica de emergencia? ¿Por cuánto tiempo es necesario el aislamiento? ¿Cómo puedes apoyar a un ser querido que está enfermo, y controlar tu estrés? El personal de Mayo Clinic te las responde.

Tratamiento en casa

La mayoría de la gente que se enferma con la, COVID-19, solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse en casa. Los síntomas pueden durar unos días, y las personas que tienen el virus podrán sentirse mejor en más o menos una semana. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas, e incluye descansar, y tomar líquidos y analgésicos.

Sigue las recomendaciones del médico sobre el cuidado y el aislamiento en casa para ti o tu ser querido. Habla con el médico si tienes algunas preguntas sobre tratamientos. Ayuda a la persona que está enferma a hacer compras de tienda y de medicamentos y, si es necesario, cuídala y encárgate de cuidar a su mascota.

También es importante considerar cómo puede afectarse tu salud si cuidas de una persona que está enferma. Si eres un adulto mayor o si tienes una afección crónica, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o diabetes, puedes correr un riesgo más alto de enfermarte de gravedad con la COVID-19. Quizás consideres aislarte de la persona que está enferma, y encontrar a otra persona que la cuide.

Signos que advierten que se trata de una emergencia

Vigílate a ti mismo o a tu ser querido con cuidado para notar si los síntomas están empeorando. Si los síntomas parecen estar empeorando, llama al doctor.

Si tú o la persona con la COVID-19 presenta signos que advierten de una emergencia, es necesario buscar atención médica de inmediato. Llama al número local para emergencias si no puedes despertar a la persona enferma o si notas signos que advierten de una emergencia, incluyendo:

Problemas para respirar

Dolor u opresión persistente en el pecho

Confusión

Labios o cara de color azulado

Incapacidad para permanecer despierto

Cómo proteger a otros si estás enfermo

Si estás enfermo con la COVID-19, puedes ayudar a prevenir que se propague la infección con el virus que causa la COVID-19.

Quédate en casa y no vayas al trabajo, a la escuela, ni a lugares públicos a no ser que sea para recibir atención médica.

Evita el transporte público, los viajes compartidos, o los taxis.

Si es posible, aíslate en un solo cuarto, separado de tu familia y de otras personas. Esto incluye comer en tu cuarto. Abre las ventanas para que el aire circule. Usa un baño separado, si es posible.

Evita compartir el espacio en tu casa, tanto como sea posible. Si compartes el espacio, limita tus movimientos. Ventila bien la cocina y otros espacios que se compartan. Mantén una distancia de por lo menos 6 pies (2 metros) de los miembros de tu familia.

Todos los días limpia las superficies que tocas con frecuencia en el cuarto y el baño que solo usas tú, como las manijas de las puertas, los interruptores de luz y el lavamanos.

Evita compartir objetos personales de la casa, como vajilla, toallas, ropa de cama y dispositivos electrónicos.

Ponte una mascarilla cuando estés cerca de otros. Cámbiate la mascarilla todos los días.

Si no es posible ponerte una mascarilla, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo cuando tosas o estornudes. Después, desecha el pañuelo descartable, o lávalo si es de tela.

Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos, o usa un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.

Cuando terminar el aislamiento o la cuarentena

Habla con el doctor sobre cuándo terminar con tu aislamiento en casa, especialmente si tienes un sistema inmunitario debilitado. Los CDC recomiendan las siguientes pautas para terminar con el aislamiento en casa después de haber tenido laCOVID-19.

Si no tienes acceso a una prueba de detección para determinar si todavía puedes contagiar el virus, puedes salir de tu cuarto o de casa si han pasado por lo menos 10 días desde que comenzaron tus síntomas, si has pasado por lo menos 24 horas sin fiebre y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre, y si los otros síntomas están mejorando. La pérdida del gusto y del olfato puede durar por semanas o meses después de la recuperación, pero no debe demorar el fin del aislamiento.

Si te haces la prueba para determinar si todavía puedes contagiar el virus, basándose en los resultados de tu prueba, tu médico te dirá cuándo puedes volver a estar con otras personas. La mayoría de la gente no necesita hacerse la prueba de detección para decidir cuándo puede volver a estar con otras personas.

Los CDC también recomiendan que, como cuidador de una persona enferma, te quedes en casa por 14 días y estés atento a la aparición de signos y síntomas comunes como fiebre, tos, o dificultad para respirar. Otras opciones pueden incluir terminar la cuarentena después de 10 días si no presentas síntomas y no te hacen la prueba de detección, o terminar la cuarentena después de 7 días si el resultado de tu prueba es negativo. Pero continúa vigilando por 14 días para ver si aparecen los síntomas.

Para practicar el autocuidado, sigue estos pasos:

Mantén una rutina diaria, que incluya bañarte, o ducharte, y vestirte.

Ignora por períodos de tiempo las noticias sobre la COVID-19, incluyendo las redes sociales.

Come comidas equilibradas y mantente hidratado.

Haz ejercicio.

Duerme bien.

Evita el consumo de drogas y alcohol.

Haz estiramientos, respira profundamente, o medita.

Concéntrate en actividades que disfrutes.

Comunícate con otros y comparte cómo te sientes.

Cuidarte a ti mismo puede ayudarte a afrontar el estrés. También te ayudará a ser capaz de apoyar la recuperación de tu ser querido.