Con retorno gradual escolar, transporte público de Bogotá se alista para una nueva normalidad

Con el regreso gradual escolar a los colegios de Bogotá, que comienza este lunes 8 de febrero, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) pondrá en marcha un plan con el que se quiere garantizar el desplazamiento seguro de niños, niñas y adolescentes por las principales vías de la ciudad.

Este plan hace parte de las medidas adoptadas por el Distrito para la nueva normalidad en medio de la coyuntura causada por la pandemia del covid-19.

Con este propósito, la SDM dispondrá de controles al transporte escolar en compañía de la Policía de Tránsito con el fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio. El desarrollo de las actividades de control y revisión se realizará cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos para reducir el riesgo de contagio y propagación del covid-19.

No obstante, la mayoría de estos operativos se adelantarán en corredores viales de la zona norte, debido a que cerca del 70% de las instituciones educativas ubicadas en el sector tienen previsto el retorno a clase a partir de esta semana.

Para el 2021, con el proyecto ‘Ruta Pila’ se buscará beneficiar a 81.714 estudiantes que realizan sus trayectos desde y hacia el colegio en vehículos de transporte escolar y se tiene programada la revisión de más de 6.000 vehículos evaluando si cumplen con las normas de tránsito y transporte.

Por otro lado, se implementarán los dos carriles preferenciales sobre la Autopista Norte y la Calle 80.

El carril preferencial de rutas escolares en la Autopista Norte funcionará entre las calles 167 y 235, en el sentido sur-norte, sobre el carril izquierdo, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. de lunes a viernes, mientras que por la Calle 80 operará entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., entre las carreras 104 y 118.

Con la operación de estos carriles escolares se busca que las rutas usen un carril preferencial para evitar siniestros viales y mejoren sus tiempos de desplazamiento hacia los colegios, así como la experiencia de viaje de la comunidad escolar.

El transporte como medio de educación en Bogotá

Aunque se espera que el número de viajes, a partir de este lunes, no alcance los mismos niveles a los registrados antes de la pandemia, Bogotá sí podrá ver un comportamiento estudiantil que utiliza menos el transporte público y más el escolar e incluso se movilizaban a pie, en bicicleta o los transportan sus papás.

Para el caso de las rutas escolares y rutas de transporte especial, la ocupación de los vehículos debe ser menor al 70% y todos sus ocupantes deben usar tapabocas cubriendo nariz y boca, deben procurar mantener un metro de distancia entre los alumnos y viajar con las ventanas abiertas.

En tanto, en lo referente a las universidades se mantienen el horario definido de no comenzar actividades presenciales antes de las 10:00 a.m. y no terminarlas entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Es decir, las universidades deben dejar vacías las franjas de viajes en la ciudad en los horarios pico entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m. para evitar aglomeraciones en las estaciones de transporte público que frecuentan los estudiantes, especialmente, en sectores o zonas donde se concentran estos establecimientos educativos.

Así operará TransMilenio en la nueva normalidad

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá continuará operando con el 100% de la flota disponible, lo que corresponde a 2.236 buses del componente troncal, 787 alimentadores y 6.180 en el componente zonal, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

La ocupación de los vehículos con los que se preste el servicio público de transporte debe ser hasta de un 70% para todas las modalidades, siempre y cuando se cumplan a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos para el sector transporte (uso del tapabocas, distanciamiento social y evitar aglomeraciones).

Cómo se prevé el servicio de taxi

Ante el retorno de los estudiantes a los jardines infantiles y a los colegios privados y públicos de la ciudad, el servicio de transporte público individual de pasajeros (taxi) operará de manera convencional.

No obstante, los usuarios deberán acatar las normas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales se indican a continuación.

Pico y Placa en Bogotá

La medida de Pico y Placa para vehículos particulares, taxis y vehículos de transporte especial para cuatro pasajeros sin incluir el conductor continúa vigente en Bogotá.

Para vehículos particulares la restricción a la circulación aplica en el perímetro urbano de Bogotá, de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. de acuerdo con el último dígito del número de placa única nacional del automotor.

Igualmente, los bogotanos podrán gozar de la figura del carro compartido donde se establece que un vehículo con 3 o más ocupantes puede movilizarse dentro de los horarios en los que aplique la medida de restricción a la circulación, pero dicha condición solo es válida, mientras el vehículo siempre tenga 3 o más ocupantes incluyendo el conductor.

Otro beneficio es ‘El Pico y Placa Solidario’, una medida que les permite a los ciudadanos utilizar su carro durante los próximos seis (6) meses después de la obtención del permiso sin restricción horaria. Los recursos económicos obtenidos por este programa buscan mejorar el sistema de transporte público de la ciudad.

Transporte de carga en la nueva normalidad

Para los vehículos de transporte de carga aplican las restricciones establecidas en los decretos distritales 840 de 2019 y 077 de 2020. Es decir, los vehículos de transporte de carga tendrán restricción de circulación para los automotores de más de 20 años entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes.

Conductores a cumplir con las normas de tránsito

Uno de los principios de la política de seguridad vial ‘Visión Cero’, adoptada por Bogotá en 2016, es que todas las muertes en el tránsito son evitables. En este sentido, la adopción de conductas seguras en la vía por parte de los ciudadanos en esta nueva normalidad, continúa siendo un tema prioritario para la Administración Distrital.

El cumplimiento de las normas de tránsito son: no exceder los límites máximos de velocidad en la ciudad, no conducir bajo los efectos del alcohol, ser cordiales en las vías, utilizar elementos de protección y usar los cruces y puentes peatonales, son algunas de las recomendaciones que la Secretaría Distrital de Movilidad continuará inyectando en el ADN de los ciudadanos, esto, para proteger la vida de todos los actores viales, sobre todo la de las niñas y niños que iniciarán de manera parcial sus recorridos hacia el colegio y de regreso a casa.

Estas conductas sin duda ayudan a evitar siniestros viales con consecuencias graves en las vías de la ciudad. En cifras preliminares, entre el 1 y el 31 de enero de 2021, en Bogotá se registraron 1.043 siniestros viales, en los que 831 ciudadanos resultaron lesionados y 27 personas perdieron la vida.

Durante este inicio de año los motociclistas (conductor + acompañante) han sido el actor vial que más fatalidades han registrado con 13 fallecidos, seguido de los peatones con 9 muertes y 5 ciclistas.

Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad les reitera a los ciudadanos la importancia de proteger la vida en las vías, recordar que a todos los esperan en casa y que el trabajo y compromiso conjunto entre la Entidad y ciudadanos es la clave para llegar a Cero víctimas por siniestros viales en Bogotá.

Movilidad sostenible y segura

La red de ciclorrutas de Bogotá, la más extensa de América Latina, está disponible para recibir a los estudiantes que retomarán sus clases presenciales a partir de este lunes. En ese sentido, la capital cuenta con 585 kilómetros de ciclorrutas permanentes y 46 kilómetros de ciclovías temporales que facilitan la movilidad en bicicleta.

Dentro de la red se destacan las nuevas ciclorrutas de la Av. Carrera 9 y la Av. Carrera 7, las cuales conectan el norte de la ciudad con las localidades de Chapinero y Candelaria donde se concentran varias instituciones de educación superior.

Por su parte, el programa de movilidad escolar sostenible y segura ‘Niñas y Niños Primero’, está planeando retomar sus actividades de manera progresiva de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones educativas en las que opera.

Los proyectos ‘Al Colegio en Bici’ y ‘Ciempiés Caminos Seguros’ operarán de dos formas: continuar con las actividades físicas y pedagógicas en parques cercanos a los lugares de vivienda de los estudiantes, como se realizó durante el año pasado; y mediante acompañamientos en los trayectos hacia los colegios, teniendo en cuenta la reactivación gradual progresiva y segura de cada institución educativa.

Es importante recordar que dentro del protocolo de bioseguridad establecido para operar el programa se tiene en cuenta el registro de signos y síntomas antes del inicio de la operación de cada día, toma de temperatura, uso obligatorio de tapabocas y desinfección de partes de mayor contacto de la bicicleta, entre otras.

Seguridad vial y uso de bicicletas

En esta coyuntura y ejercicio práctico de lo básico, la bicicleta está demostrando sus grandes ventajas colectivas e individuales, no solamente como modo sostenible de movilidad urbana cotidiana, sino también como sistema logístico eficiente de distribución de proximidad de productos esenciales.

Pero al utilizarla, sus usuarios deben cumplir con algunas medidas de seguridad, tales como: usar casco abrochado y ajustado; usar ropa con elementos reflectivos que le permita ser visible ante los conductores; respetar las señales de tránsito; no realizar maniobras peligrosas ni manipules elementos distractores como el celular, entre muchas más.