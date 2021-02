Coordinador de estudios Covid en Colombia desmiente mitos de las vacunas

Teniendo en cuenta el anuncio de la implementación del plan de vacunación contra Covid-19 por fases en Colombia y los mitos que han surgido en torno a esta noticia, el doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno, coordinador nacional sobre estudios de Covid-19 y en el marco del encuentro, organizado por la Asociación de laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), desmintió algunas versiones sobre las vacunas durante el conversatorio ¿Cómo ha evolucionado la Covid-19 para el 2021?

La vacunación cambia el material genético de los humanos.

No es cierto. Ese temor de que el ARN de la vacuna se mete al ADN y cambia no nos debe preocupar. No es usual que el ARN entre al núcleo de la célula. Nuestro núcleo celular tiene ADN y el ADN y el ARN no se mezclan. Esa versión y que la vacuna tenga un chip, son mitos urbanos y no tienen racionalidad desde ningún punto de vista.

Las vacunas hechas en tiempo récord no son seguras.

No es cierto. El descubrimiento de las vacunas que tenemos no fue al azar, fue fruto de la eficiencia de la ciencia. Esta pandemia ha expuesto a la humanidad a un estrés que nos ha desafiado a dar soluciones importantes. Con la gripa española se demostró que era un virus solo después de 30 años de ocurrida. Para encontrar este virus nos demoramos 11 días. Tenemos mucha experiencia acumulada y trabajo colaborativo en vacunas puesta al servicio de la humanidad. También ha habido muchos recursos económicos para hacerlo posible. Un estudio habitual con 30 mil o 40 mil voluntarios tardaba 5 años, en esta coyuntura los tiempos se acortaron a 3 o 4 meses.

Hay que tenerle miedo a las vacunas por sus eficacias diferentes y su seguridad.

No es cierto. La eficacia de las vacunas supera las expectativas de la OMS, es decir, el 50% definido por ella. La vacuna evita que nos compliquemos y que incluso podamos morir. No es gratis tener un número tan grande de fallecidos. Claro que existen los efectos adversos, pero el beneficio los supera con creces, porque la vacuna evita complicaciones graves, incluyendo la muerte.

Los reportes de efectos adversos de las vacunas son preocupantes.

No es cierto. Los efectos que hemos visto hasta ahora con estas vacunas Covid-19 son iguales a los presentados con otras vacunas. Los efectos adversos se clasifican en leves, moderados o severos. En este caso han sido leves que se traducen en dolor en el lugar donde fue aplicada la vacuna, malestar al día siguiente y escalofrío, lo cual es usual porque el sistema inmune reacciona. En otros casos ha habido efectos en personas con alergias.

Es un hecho que el efecto de la vacuna es muy corto y solo va a durar cuatro meses.

No es cierto. Los cuatro meses son el tiempo de inmunidad demostrado en los estudios, pero las investigaciones seguirán y es muy posible que ese tiempo sea mayor y llegar a seis, doce meses e incluso dos años, de acuerdo con la referencia de lo ocurrido con otras vacunas.

Las vacunas tienen virus que se podrían activar y contraindicaciones para otras enfermedades.

El portafolio de las vacunas que llegarán a Colombia no tiene virus atenuados. Las vacunas que llegarán aquí poseen virus inactivados y ARN mensajero, sin riesgo para pacientes inmunosuprimidos, con enfermedades huérfanas o algún tipo de discapacidad.

Los que ya tuvieron Covid-19 no necesitarán vacunarse.

No es cierto. El riesgo es bajo, pero existe la posibilidad de reinfección. Mi respuesta sería, si pasaron seis meses de la infección puede ser necesario vacunarse, pero si la infección fue reciente, no es prioritario hacerlo ya.

Finalmente, el doctor Álvarez resaltó que las vacunas tienen no solo un efecto individual, sino que impactarán directamente a toda la población.