Contraloría: Más de 4 millones de estudiantes beneficiarios del PAE no reciben alimentación

–Más de 4 millones de estudiantes beneficiarios del PAE no reciben alimentación, pues 74 entidades territoriales ejecutoras, no están entregando las raciones respectivas, denunció la Contraloría General de la República.

El organismo de control fiscal, estableció, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación, al 29 de enero del presente año, tan solo 22 entidades territoriales, de las 96 que ejecutan el Programa de Alimentación Escolar (PAE), están entregando alimentación a sus estudiantes beneficiarios.

Según el informe, de los más de 5 millones 600 mil estudiantes que se benefician del PAE, al momento solo 1.202.644 reciben alimentación.

Ante esta situación, el organismo de control hizo un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que sean beneficiados los más de 5 millones 600 mil estudiantes que tiene como cobertura el programa.

“A pesar que, de acuerdo a las indicaciones del Programa, las entidades territoriales tienen tiempo máximo de margen de iniciar la entrega en la segunda semana del calendario académico, hoy tan sólo 1 millón 200 mil estudiantes están recibiendo la alimentación escolar. Es por eso que hacemos el llamado a las 74 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que no han iniciado a que lo hagan y no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Y agregó: “Se debe tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía en general, por lo que en esta ocasión, desde el carácter preventivo y a través del Control Fiscal Participativo, estamos haciendo un llamado a que se cumplan los términos del programa”.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar «Alimentos Para Aprender», las 74 entidades territoriales que no han iniciado le operación del PAE son:

AMAZONAS

APARTADÓ

ARMENIA

BARRANCABERMEJA

BARRANQUILLA

BOGOTÁ D.C.

BOLÍVAR

BOYACÁ

BUENAVENTURA

CALI

CAQUETÁ

CARTAGENA

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHÍA

CHOCÓ

CÓRDOBA

CÚCUTA

CUNDINAMARCA

DOSQUEBRADAS

DUITAMA

FACATATIVÁ

FLORENCIA

FUNZA

FUSAGASUGÁ

GIRARDOT

GIRÓN

GUADALAJARA DE BUGA

GUAINÍA

GUAVIARE

IBAGUÉ

IPIALES

JAMUNDÍ

LA GUAJIRA

LORICA

MAGANGUÉ

MAICAO

MALAMBO

META

MONTERÍA

MOSQUERA

NARIÑO

NEIVA

NORTE DE SANTANDER

PALMIRA

PASTO

PEREIRA

PIEDECUESTA

PITALITO

POPAYÁN

PUTUMAYO

QUIBDÓ

QUINDÍO

RIOHACHA

SAN ANDRÉS DE TUMACO

SANTA MARTA

SANTANDER

SINCELEJO

SOACHA

SOGAMOSO

SUCRE

TULUÁ

TUNJA

TURBO

URIBIA

VALLE DEL CAUCA

VALLEDUPAR

VAUPÉS

VICHADA

VILLAVICENCIO

YOPAL

YUMBO

ZIPAQUIRÁ

Y las que ya vienen ejecutando el PAE:

ANTIOQUIA

ARAUCA

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, SANTA CATALINA Y PROVIDENCIA

ATLÁNTICO

BELLO

BUCARAMANGA

CALDAS

CARTAGO

CIÉNAGA

ENVIGADO

FLORIDABLANCA

HUILA

ITAGÜÍ

MAGDALENA

MANIZALES

MEDELLÍN

RIONEGRO

RISARALDA

SABANETA

SAHAGÚN

SOLEDAD

TOLIMA

Ejecución por fuera de los tiempos

Se evidencia que algunas entidades territoriales, que han reportado al Ministerio de Educación el inicio de sus calendarios académicos, vienen desconociendo las indicaciones del programa sobre un margen máximo para iniciar la entrega de la alimentación, que es la segunda semana del calendario académico.

En esta situación está Barrancabermeja (Santander), que arrancó su calendario el 25 de enero, beneficia 19.090 estudiantes y no ha reportado haber empezado la entrega de alimentación. Pasa lo mismo con Lorica (Córdoba), inició calendario académico el 11 de enero y tiene 22.081 beneficiarios; Neiva (Huila), empezó el 18 de enero y cuenta con 41.423 estudiantes; Pitalito (Huila), inició el 18 de enero, tiene 11.986 estudiantes; y Quibdó (Chocó), inició el 18 de enero y tiene 26.666 estudiantes.

Y existen casos más complejos como el del departamento de Córdoba, que a pesar de haber iniciado su calendario académico el 25 de enero, ha indicado que solo comenzará la operación del PAE hasta el 1 de marzo, pues no cuenta con equipo contratado, por lo que ha retrasado la gestión con los alcaldes municipales con quienes se opera conjuntamente el programa.

Menor cobertura contratada

Se ha evidenciado, además, que las ETC no han venido contratando la cobertura proyectada del 2021 de acuerdo a los beneficiarios que se venían presentando en 2020

Hay casos como Tolima en donde, de acuerdo al Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, en el año 2020 reportaba 102.099 beneficiarios y para este año se ha contratado PAE para 17.471 estudiantes (17%), De igual manera Arauca, que tuvo 38.449 estudiantes y se ha contratado para 18.036 (46,9%); Sahagún 11.796 estudiantes en 2020 y se ha contratado en 2021 para 5.871 (49,7%) y Cartago que tuvo 12.197 beneficiarios y ha contratado para 6.429 (52,7%).

Seguimiento de la Contraloría

Este llamado de atención de la CGR a las ETC se da en el comienzo del retorno gradual de actividades en las instituciones educativa, que debe cumplirse de acuerdo a las observaciones y lineamientos realizados por los Ministerios de Educación y Salud, en los que se plantea que se debe asegurar el PAE en cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad como componente de la oferta educativa.

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, hace seguimiento de la mano de la ciudadanía, a través del “Sistema de Control Fiscal Participativo”, a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).