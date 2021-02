La multitudinaria fiesta que organizó el rapero 50 Cent, ignorando medidas de bioseguridad por Covid-19

–El rapero estadounidense 50 Cent fue acusado por el alcalde de la ciudad de San Petersburgo (Florida), Rick Kriseman, por organizar una fiesta multitudinaria en plena pandemia, previamente al Super Bowl LV, celebrado este domingo en la ciudad de Tampa, sin seguir los protocolos sanitarios para disminuir la transmisión del Covid-19.

Los organizadores del evento, llevado a cabo el viernes 5 en un hangar del aeropuerto Albert Whitted de San Petersburgo, debían garantizar el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento social. Sin embargo, en imágenes de la fiesta filtradas por el medio estadounidense TMZ se observa al artista y a varios de los asistentes pasar por alto las recomendaciones de seguridad.

«Así no es como deberíamos celebrar la Super Bowl. No es seguro ni inteligente. Es una estupidez. Vamos a mirar esto muy de cerca, y puede terminar costándole a alguien mucho más que 50 centavos», comentó Kriseman a través de Twitter.

A pesar del llamado de las autoridades de salud estadounidense para evitar asistir a fiestas muy concurridas, 50 cent no fue el único artista que se presentó en eventos masivos durante los días previos a la final de la NFL. En este sentido, otros músicos como Steve Aoki, Migos, Jack Harlow, Diplo, entre otros, también han sido señalados por ofrecer conciertos en distintos clubes de la ciudad de Tampa en los que las recomendaciones sanitarias fueron ignoradas.

.@iamcardib and @Migos in #Tampa last night at a #SuperBowl party #GotThatHipHop pic.twitter.com/tHWPj9RoUr

— OfficialGTHH (@OfficialGTHH) February 7, 2021