Gobierno busca comprar otras dos millones de vacunas para cubrir a venezolanos

El gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, confirmó este martes que los migrantes venezolanos que se regularicen en el país podrán acceder a la vacuna contra el Covid-19, aunque explicó que la decisión no implica que los ciudadanos colombianos vayan a perder la oportunidad de vacunarse.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Gómez aclaró que el Gobierno está gestionando recursos de cooperación internacional con el fin de comprar al menos dos millones de nuevas vacunas adicionales con el fin de cubrir a la población migrante.

“Vamos a ingresar un número adicional, dos millones de dosis adicionales. Estamos viendo los mecanismos, la manera como ingresarían”, confirmó el funcionario.

Según Gómez, con dos millones de dosis adicionales se podría inmunizar un total de 36.250.000 personas, con lo cual se cubriría toda la población priorizada, y agregó que esas dosis extra no entrarían a un programa exclusivo para venezolanos, sino al Plan Nacional de Vacunación.

“Si hoy tenemos 35.250.000 personas que podrían ser vacunadas, al día de mañana, con la cooperación internacional, nos entrarían dos millones de dosis para vacunar a un millón de personas más”, aseguró Gómez.

Ante la afirmación que había hecho anteriormente el Gobierno sobre que Colombia no vacunaría a los venezolanos, el gerente de Fronteras recalcó que el presidente Iván Duque mencionó que “siempre que estén regularizados el Gobierno hará un esfuerzo para vacunarlos”.

Agregó que quienes estaban regularizados desde antes, ya están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación, mientras que “al millón adicional que no está regularizado aún los vamos a incluir en el Plan Nacional de Vacunación, pero con recursos de cooperación internacional, no es que esa población le vaya a quitar el cupo a algún colombiano el día de mañana, eso no es verdad”.