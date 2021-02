‘El Gobierno de Cuba se estaría cansando del Eln’, Alto Comisionado de Paz

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró este martes que el Gobierno de Cuba estaría llegando al límite con los cabecillas del Eln que se encuentran en su territorio.



En diálogo con Casa de Nariño en Línea, Ceballos analizó la rápida acción del gobierno cubano y de su Embajador, José Luis Ponce, quien entregó de forma oficial a la Cancillería colombiana, una misiva donde da cuenta de ese posible atentado que estaría fraguando el frente oriental del grupo terrorista.

“En este caso no es el Eln, es la propia Cuba la que nos dio esa información y a la que parece que se le está acabando la tolerancia frente a estas conductas de estos señores; ya está cansada de brindar esa aquiescencia y esa tolerancia de mantener a los comandantes del Eln en su territorio, parece que está terminando. Si es así, sería una buena señal”, resaltó Ceballos.

El Alto Comisionado reiteró que sigue insistiendo en preguntarle al gobierno cubano sobre la fuente de esa información y sus alcances, “porque no basta con alertar al país sobre un posible atentado, sino que sea complementada por más datos que nos lleven a poder avanzar en prevenir estos actos”, aseguró.

No hay verdad

El Comisionado Ceballos reiteró que alguien no está diciendo la verdad y afirmó que quien no la dice es la comandancia del Eln. “Decirle a Cuba que no conocen lo que sus miembros combatientes hacen en el país, implicaría que ellos no son jefes. Y ellos, en sus entrevistas, que las hacen todos los días, dicen que son los comandantes”.

Insistió en que este es un momento en que el Eln debe tomar responsabilidad de los actos de todos sus integrantes y no decirle más falsedades al país, porque así no se construye la paz que quieren los colombianos.

“Así no se hace la paz; la paz se hace con las cartas sobre la mesa, en el ámbito de la legalidad y en el respeto a nuestra Constitución. Nosotros exigimos al Eln que pase, de una vez por todas, la página de la violencia y que respete las condiciones que ha indicado el Presidente Duque, es decir la entrega de todos los secuestrados, el cese inmediato de las acciones criminales, como el secuestro, el reclutamiento de menores e instalación de minas antipersonal y afectación de nuestra infraestructura minero energética”, aseveró.

El Comisionado Ceballos pidió a la ciudadanía rodear y apoyar a la Fuerza Pública colombiana, porque con información responsable y oportuna se podrá ayudar a evitar cualquier acto en contra de los colombianos.

Reiteró que el Gobierno es respetuoso de la independencia de poderes, ya que tres jueces de la República son quienes solicitan en concreto la extradición de los cabecillas del Eln para que respondan por delitos que cometieron en Colombia.

“No solo es enviar estas comunicaciones importantes, pero que no son suficientes. Necesitamos que Cuba dé un paso concreto en el envío de los miembros del Eln que están solicitados por nuestros jueces en extradición”, concluyó Ceballos.

(Fin/cfac/for)