Entregan Orden de Boyacá al periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza

Durante la entrega de la Orden de Boyacá al periodista, escritor y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, exaltó las diversas facetas y la excelencia del galardonado en los diferentes géneros periodísticos y literarios que componen su obra.

“En este 9 de febrero les rendimos homenaje a todos los que a través de esa noble profesión trabajan intensamente por la verdad, por ayudarles a los ciudadanos a formar y a formular criterios y, también, para interpretar con precisión el devenir nacional.

Y creo que en este Día del Periodista no hay un colombiano que encarne más las virtudes y anhelos de esa profesión que usted, maestro Plinio”, expresó Duque, quien otorgó la distinción, en el grado de Comendador, al periodista y escritor de 89 años, nacido en Tunja.

El Mandatario también lo describió como un irreemplazable maestro de las letras, con un espíritu voraz de leer, de analizar, y de plasmar los análisis en todos los géneros posibles de la literatura. Así mismo, comentó que como diplomático también, en todas sus distintas tareas y misiones, dejó en alto el nombre de nuestro país.

Duque comentó que Mendoza ha trasegado por la novela, la crónica -con la cual fue capaz de transmitir con agilidad sentimientos y percepciones sobre momentos icónicos de la historia de los últimos 60 o 70 años-, el cuento y la entrevista.

“Es también placentero, maestro Plinio, verlo a usted en el arte de la entrevista. Arte que no es fácil y en el cual muchos han tratado de florecer, pero no lo han logrado porque caen en la tentación en la que el entrevistador quiere desplazar al entrevistado en el protagonismo”, expresó el Presidente.

Así mismo, exaltó y le agradeció su contribución al pensamiento latinoamericano, a la lucha contra el populismo y la demagogia.

Duque manifestó que con su larga obra política, Mendoza ha permitido entender las grandes tragedias que se incuban cuando los profetas del caos invitan a la confrontación de clases, a deslegitimar la función empresarial de la sociedad y, lo que es aún más grave, los conduce a abolir la libertad de expresión o la libertad de prensa como oportunamente lo denunció en el caso de Venezuela.

“Cuando uno hace todo este recorrido en la obra de Plinio Apuleyo Mendoza, nos damos cuenta que estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso como Presidente de la República me complace, me honra entregarle, está merecida distinción de la Orden de Boyacá”, puntualizó el Mandatario de los colombianos.