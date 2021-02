Seis formas de estafas virtuales más comunes

El avance de la epidemia global causada por el COVID-19 ha despertado el lado humanitario de muchos, pero no faltan quienes buscan aprovechase de la situación. Para ayudar a combatir los peligros virtuales que han ganado notoriedad recientemente, Mastercard advierte sobre los seis tipos de clickbait más comunes utilizados por estafadores virtuales:

1. Estafas por organizaciones benéficas falsas

Probablemente, mientras navegabas por internet, te has cruzado con un pedido de donaciones para ayudar a una ONG de la que posiblemente nunca has oído hablar, pero que parece tener un muy buen propósito social. Muchas de estas “organizaciones” ilegítimas están flotando en la web en estos días, aprovechando la sensibilidad que tenemos hacia el deseo de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Si decides apoyar, existen dos posibilidades de riesgo virtual: primero, que se apoderen ilegítimamente de tu dinero; y, segundo, que roben tu información personal y la de tu tarjeta de crédito. Por ello, no dudes en googlear la institución a la que te gustaría apoyar, o de donar a una de las organizaciones reconocidas por el Estado.

2. Noticias falsas y desinformación

Desde el brote de casos de coronavirus, ha habido un aumento significativo de noticias falsas, ya que todos estamos deseando leer los últimos consejos, información o estadísticas. Las fake news llegan a través de posts en redes sociales, cadenas de WhatsApp, mensajes grupales o mensajes de texto. Usualmente, confundiendo sobre la verdadera situación vivida. Es así que muchas veces, los titulares que más llaman la atención, son de los que nos debemos cuidar ya que su verdadera misión podría ser atraerte a abrir la página mientras tratan de introducir malware en tu máquina o, incluso, desencadenar una reacción social. Evitarlo es muy simple: utiliza medios de comunicación de confianza para obtener información.

3. Falsos comerciantes

El síndrome del «miedo a perderse algo», o FoMO por sus iniciales en inglés, suele verse con mayor predominancia en situaciones como la que se vive en el mundo actualmente. Durante este tipo de crisis, la reserva de algunos bienes, como mascarillas faciales y desinfectantes de manos, suele agotarse rápidamente como consecuencia del miedo y la necesidad de control. Esto empuja a los compradores a buscar en puntos de venta online. Es aquí donde entran los ciberdelincuentes con páginas web de falsos comerciantes, quienes afirman tener en su inventario los productos más buscados. Algunas páginas son simples anzuelos para recopilar información de pago y sustraer dinero. Limitarse a comprar en sitios conocidos y utilizar los mecanismos de seguridad virtual dispuestos por su banco o proveedor financiero, son una buena opción para prevenir este hecho.

4. Falsas aplicaciones de seguimiento

A medida que la situación actual se intensifica, buscamos noticias que nos mantengan informados. Sin embargo, esto ha favorecido la aparición de fuentes peligrosas en formas de aplicativos virtuales. Varias apps que dicen rastrear o hacer seguimiento al coronavirus, una vez instaladas en tu teléfono móvil empiezan a robar la información del historial de tu navegador, tus redes sociales, o la información de tu cuenta bancaria. Por ello se recomienda solo utilizar aplicativos aprobados por el gobierno o de fuentes confiables.

5. Estafas de asistencia al consumidor

En una estafa de asistencia al consumidor, el ciberdelincuente hace una oferta por correo electrónico o a través de llamativos anuncios en Internet, ofreciendo ayuda financiera. No obstante, a menudo estas ofertas son intentos de inscribir a los consumidores en contratos de préstamos abusivos y de alto costo o para robar su información de identificación y contacto. En estos casos, se recomienda simplemente evitar tomar favores o regalos de empresas extrañas.

6. Bots

Los bots están ayudando a algunos compradores en línea a agotar el stock de ciertos productos. Esta no es una estafa, sino una acción del consumidor que está creando problemas en algunos lugares, pero Mastercard lo ha incluido debido a la situación que generan. En este caso, las personas compran artículos de primera necesidad en grandes lotes y los revenden a un precio más alto en mercados de consumo como eBay. La mayoría de tiendas virtuales no tiene restricciones sobre la cantidad de productos que se puede comprar, lo que permite a los compradores adquirir legítimamente, por ejemplo, una caja entera de desinfectante de manos.

“Son tiempos complicados en los que algunas personas pueden buscar aprovecharse de la susceptibilidad de los consumidores virtuales; para esto, es importante informar sobre los diferentes tipos de estafas virtuales; estar preparados e implementar las medidas de seguridad necesarias.”, comenta Gianfranco Polastri, Gerente General Perú & Bolivia en Mastercard. En resumen, se recomienda pensar dos veces antes de hacer click en alguna publicidad o anuncio online llamativo y de una fuente desconocida. Ser precavidos nos puede ayudar a prevenir distintos perjuicios hacia nuestra seguridad digital sobre los cuales usualmente no estaríamos al tanto.