Senado de EE.UU. avanza en el segundo juicio político contra Trump; confirma constitucionalidad del proceso

-Trump se sintió «profundamente infeliz» por la actuación de su abogado y estuvo «gritando»

–Al confirmar la constitucionalidad del proceso, el Senado de los Estados Unidos dio vía libre a la continuidad del juicio político contra el expresidente Donald Trump por «incitación a la insurrección», tras los incidentes ocurridos el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio, mientras se ratificaba la victoria de Joe Biden.

Los fiscales en el juicio político de la Cámara de Representantes (los llamados ‘gerentes de juicio político’) debatieron este martes con los abogados de Trump, David Schoen y Bruce Castor, si el proceso se corresponde con la Constitución, teniendo en cuenta que Trump ya no ocupa el cargo.

56 senadores, entre ellos 6 miembros del Partido Republicano, votaron a favor de la legitimidad del juicio, mientras 44 se expresaron en contra.

Este miércoles las partes comenzarán a presentar su caso y ambas tendrán 16 horas durante cuatro días para hacerlo. Se prevé que en total el juicio dure no más de una semana.

Trump se enfrenta a su segundo ‘impeachment’, siendo el primer presidente de EE.UU. en ser sometido a este procedimiento dos veces durante un mandato.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el juicio político a Trump el 13 de enero. La iniciativa fue apoyada por 232 miembros de la Cámara, mientras que 197 mostraron su rechazo.

De los votos a favor del ‘impeachment’, 10 fueron de miembros del Partido Republicano, lo que supone un número récord de congresistas que votaron contra un presidente de su propio partido.

Donald Trump no quedó satisfecho con la actuación de uno de sus abogados, Bruce Castor, durante el primer día del juicio político que se le sigue en el Congreso estadounidense, reportaron varios medios locales.

Mientras Castor pronunciaba su alegato ante el Senado, Peter Alexander, corresponsal de NBC News, afirmó, citando a una fuente cercana a Trump, que la actuación del abogado fue «una estrategia muy clara y deliberativa». De acuerdo con la fuente, la defensa del exmandatario «estaba bajando la temperatura […] antes de dejar caer el martillo en la naturaleza inconstitucional de esta cacería de brujas [para] el ‘impeachment'».

Más tarde, Katherine Faulders, de ABC News, escribió que el mandatario se había estado preparando para la posibilidad de que su defensa fuera «mucho menos exitosa» que la que tuvo durante su primer juicio político. Sin embargo, «a veces se sorprendió al oír algunos de los argumentos», especialmente la manera en que Bruce Castor «elogió» la presentación de los fiscales en el juicio político de la Cámara de Representantes (los llamados ‘gerentes de juicio político’), afirmó.

Al mismo tiempo, Maggie Haberman, de The New York Times, escribió que algunos de los aliados de Trump no entendieron cómo Castor pudo «ser tomado por sorpresa por videos [del asalto al Capitolio] que se habían estado esperando durante días».

Trump se sintió «profundamente infeliz con aquella actuación», la de Castor, y «estuvo casi gritando sobre lo que había ocurrido» cuando él mismo «estuvo hablando con la gente sobre eso», dijo a su vez Kaitlan Collins, de la CNN.

(Información RT).