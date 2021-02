Superindustria investiga a Mattel por violar normas de protección al consumidor con la “Mecedora Rock´n Play Sleeper”

–Por el presunto incumplimiento a las normas de protección al consumidor que obliga garantizar la seguridad de los productos e informar los riesgos asociados a los mismos, la Superintendencia de Industria y Comercio, anunció que inició investigación administrativa en contra de Mattel Colombia S.A.

El hecho tiene que ver con la “Mecedora Rock´n Play Sleeper”, la cual fue retirada del mercado en Estados Unidos por estar relacionada con la muerte de aproximadamente 30 bebés en territorio estadounidense.

Al efecto, la Superintendencia señala que tuvo conocimiento de la alerta publicada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos de América , (CPSC – por sus siglas en inglés), titulada “Fisher-Price retira del mercado mecedoras Rock ‘n Play Sleeper debido a reportes de muertes”, relacionada con todos los modelos de las sillas para bebés marca FISHER-PRICE, referencia ROCK ‘N PLAY SLEEPER.

De acuerdo con lo anterior, Mattel Colombia S.A., importador del producto sillas para bebés marca FISHER-PRICE, referencia ROCK ‘N PLAY SLEEPER para Colombia, informó sobre el inicio de la campaña de seguridad en el país y remitió siete comunicaciones enviadas a los consumidores para informar sobre el retiro de estas sillas para bebé.

Añade que al revisar la información suministrada por Mattel a los consumidores, se evidenció que, además de haber indicado que las medidas adoptadas respecto del producto obedecían a una pérdida de funcionalidad, al parecer, dio a entender que las mismas hacían parte de una extensión de la garantía, cuyo ofrecimiento caducaba transcurrido aproximadamente un mes, al tiempo que exigió para hacer efectiva la “extensión de garantía” (campaña de seguridad), el recibo de compra del producto.

Subraya que teniendo en cuenta que el producto silla para bebés marca FISHER-PRICE, referencia ROCK ‘N PLAY SLEEPER, está relacionado con la muerte de aproximadamente 30 bebés en Estados Unidos, para esta Superintendencia la actuación desplegada por MATTEL COLOMBIA S.A. podría constituir un desconocimiento de su obligación de garantizar la seguridad de los productos, pues, al parecer, no informa sobre el riesgo de muerte asociado a estos, dando a entender que se trata de una extensión de garantía y no de una campaña de seguridad, además de establecer una fecha límite para que los consumidores hagan parte de la campaña de seguridad y de exigirles documentos no autorizados por el Estatuto del Consumidor.

De confirmarse el incumplimiento por parte de Mattel Colombia. se podrán imponer multas hasta por 2.000 SMMLV, puntualiza.

La Superindustria también señala que en relación con la investigación administrativa iniciada a Mercado Libre Colombia LTDA., mediante Resolución No. 3135 del 1° de febrero de 2021, se verificará si este comercio electrónico cumplió íntegramente las órdenes impartidas por esta Autoridad relacionadas con el RETIRO de las publicaciones que ofrecían el producto Mecedora Rock´n Play Sleeper de la marca Fisher-Price, objeto de campaña de seguridad.

De confirmarse el incumplimiento de lo ordenado, se podrán imponer multas sucesivas hasta por 1.000 SMMLV. Contra estas decisiones no procede recurso, concluye el comunicado.