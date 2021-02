The Mandalorian: Lucasfilm despide a Gina Carano por “publicaciones aborrecibles e inaceptables”

La productora emitió un comunicado diciendo que la actriz no está empleada actualmente por la compañía «y no hay planes para que lo esté en el futuro». Esto se produce después de que Carano compartiera una publicación comparando el actual trato de las personas con diferencias políticas en EE.UU. con el de la Alemania nazi.

En su declaración, Lucasfilm calificó las publicaciones de Carano como «aborrecibles e inaceptables». La agencia de talentos UTA también eliminó a la actriz de su plantilla.

La actriz y exluchadora interpretó a Cara Dune en varios episodios de las dos temporadas de la exitosa serie de Star Wars, ganándose la aprobación de los fans como un personaje único dentro de la saga al tratarse de un rol feminista con habilidades para el combate.

Un vocero de Lucasfilm anunció a través de un comunicado el pasado miércoles que Carano ya no es empleada de la compañía y que tampoco «tienen planes de futuro» para ella.

«Gina Carano no está actualmente empleada por Lucasfilms y no existen planes para ella en el futuro» reza el comunicado. «Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables», sentenciaron.

Carano terminó eliminado sus publicaciones, sin embargo ya había comenzado a circular un hashtag que pedía su despido: #FireGinaCarano. Y Lucasfilm respondió. No solo ya no cuentan con ella para la tercera temporada de The Mandalorian que llegaría a finales de este año después de The book of Boba Fett, sino que los rumores también apuntan a que los planes para el spin-off Rangers of the New Republic, que iba a tenerla como protagonista, habrían sido cancelados.

Y Lucasfilm no son los únicos. La agencia que la representaba, UTA, también ha optado por dejar de prestarle sus servicios.