Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes; imparable el flagelo en Colombia

–Durante el 2020, cerca de 7 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados y 24 niñas y niños fueron asesinados en las masacres perpetradas en el país por los mismos reductos armados.

Esas son al menos las cifras que presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a propósito conmemorarse este viernes 12 de febrero el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, a su turno, registra que entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre documentó 83 casos en 15 departamentos, entre ellos Caquetá, Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca y Chocó.

Y la ONG «Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO», reporta que que en 2020 documentó al menos 12.481 casos de menores de edad víctimas de acciones armadas, de los cuales, 5.742 por desplazamientos forzados, 5.441 por bloqueos de grupos armados a suministros y servicios básicos y al menos 222 fueron víctimas de reclutamiento.

La directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que entre noviembre de 1999 y diciembre de 2020, la Entidad brindó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento. Solo en 2020, el programa recibió 144 nuevos casos.

El 56% de todas las víctimas atendidas por el ICBF aseguran haber sido reclutadas por las desmovilizadas Farc y el 19% por el ELN. Según sus propios testimonios, Antioquia es el departamento donde más los reclutan. De los 6.931, 829 dijeron haber sido reclutados en ese departamento, seguido de Caquetá (495) y Cauca (483).

La mayoría de las víctimas ingresó al programa especializado del ICBF a los 17 años (2.585) y los 16 años (1.914). No obstante, hay casos de niños y niñas que se desvincularon a edades más tempranas. El 70% de los desvinculados son hombres y el 30% mujeres.

De 25.366 colombianos que fueron víctimas de desplazamiento forzado, de ellos, por lo menos fueron 5.742 niñas, niños y adolescentes.

Frente a este aberrante panorama, la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, exigió a todos los grupos armados ilegales detener el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, respetando la vida, la integridad y la supremacía de sus derechos.

En el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, la funcionaria entregó un balance del programa de atención especializada que el ICBF tiene para restablecer los derechos de quienes han sido víctimas de este delito y que logran huir de sus reclutadores o ser rescatados de sus filas.

“A los niños, las niñas y los adolescentes se les respeta”, dijo Arbeláez. “El reclutamiento vulnera todos sus derechos y los grupos ilegales tienen que detenerlo. Los colombianos tenemos que actuar con firmeza para exigirlo y hacer todo lo que sea necesario para evitar que la vida y los sueños de la niñez sigan arruinándose”.

“A ellos se les han vulnerado todos sus derechos. Los equipos especializados del ICBF hacen un trabajo invaluable para restablecerlos, para darles el apoyo psicosocial adecuado y para que recuperen la confianza en sí mismos, pero también tenemos que garantizar que tengan todas las oportunidades para rehacer sus proyectos de vida y ese es un trabajo que nos atañe a todos”, señaló la Directora del ICBF.

Además del programa de atención especializada para las víctimas, el Instituto cuenta con distintas estrategias para prevenir el reclutamiento forzado, fortalecer el rol de sus familias en la crianza y construir entornos protectores. Durante el 2020, más de 65.000 niños, adolescentes y jóvenes se beneficiaron con las estrategias del ICBF para la prevención de riesgos específicos, entre ellos el reclutamiento. Otros 146.000 participaron en las actividades de la metodología Sacúdete, una apuesta del Gobierno para que todos puedan construir proyectos de vida legales y sostenibles, desde sus territorios.

La organización humanitaria Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO, conmemora este día el “Día Mundial de las Manos Rojas” yen la fecha se cumplen 19 años de la entrada en vigor del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña] relativo a la participación de niños en los conflictos armados (OPAC por sus siglas en inglés).

Las organizaciones sociales y entidades que integran la coalición, llaman la atención sobre la situación de violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia especialmente por la continuidad de las afectaciones contra esta población por razones del conflicto armado y violencias relacionadas en medio de la pandemia del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad conocida como COVID-19.

Señala que el cierre de las instituciones educativas, la intensidad de las acciones de los diferentes grupos armados que operan en el país y la grave crisis humanitaria por la que atraviesa la población en general, han sido el escenario de múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario contra niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los registros del Observatorio Niñez y Conflicto Armado, ONCA, de la COALICO, durante 2020 se presentaron por lo menos 79 eventos con afectaciones aproximadas a 222 niñas, niños y adolescentes que resultaron víctimas o en riesgo de serlo por causa del uso y reclutamiento por parte de los actores armados.

Estos hechos sucedieron a pesar que la Defensoría del Pueblo para el año pasado, había emitido un promedio de 23 alertas tempranas que daban cuenta de la persistencia del riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en zonas como: Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

Además, subraya, del lanzamiento por parte del gobierno nacional del Plan Nacional de prevención del reclutamiento realizado a finales de julio y de la implementación del programa “Súmate por mí” liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en 86 municipios priorizados para la prevención del reclutamiento.

Dice que en este último caso se espera que sea una oportunidad para que se identifiquen y fortalezcan las líneas o acciones previstas en el plan nacional y en los planes locales de prevención de estas violaciones y disminuyan de manera efectiva el riesgo y la comisión del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por los diferentes actores armados.

Advierte por otro lado, que de conformidad con los registros de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2020, por lo menos 24 niñas y niños fueron asesinados en las masacres perpetradas en el país por los grupos armados.

De otra parte, indica que el desplazamiento forzado, el confinamiento, así como la denegación al acceso humanitario se convirtieron en parte de las afectaciones que continuaron durante el último año, así por los menos 25.366 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en por lo menos 94 eventos registrados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Desde el ONCA de la COALICO se registró información que da cuenta que por lo menos 5.742 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de esta situación en 45 eventos monitoreados, los departamentos en donde se presentó con mayor fuerza esta situación fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Se llama la atención de manera particular sobre las afectaciones de la naturaleza enunciada que victimizan a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y se reitera la necesidad de tomar medidas especialmente de carácter integral y muchas veces con enfoque comunitario atendiendo a las particularidades de esta población para atender los riesgos que enfrentan evitando acciones con daño.

La Coalición afirma que el COVID-19 y las situaciones de confinamiento limitan la respuesta humanitaria en contextos de conflicto, aumentan los riesgos para la niñez tales como el reclutamiento, los eventos generados por minas y la violencia sexual, alrededor de las escuelas, afectando estos referentes en las comunidades como espacios seguros. El temor por el uso de estos espacios por parte de actores no educativos, así como los daños a la infraestructura escolar, pueden evitar el retorno seguro a la escuela y postergar la interrupción del aprendizaje.

Con este complejo panorama, y retomando el espíritu y las obligaciones que contiene el OPAC, que no solo llama a los Estados a cumplir, reconocer y emprender acciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su territorio, si no también insiste en la necesidad de eliminar y prohibir todas aquellas acciones relacionadas con el reclutamiento y/o vinculación a cualquier acción relacionada con los conflictos armados, es perentorio que el Estado colombiano reafirme su compromiso de promover todas las acciones que estén a su alcance para proteger a la niñez y la adolescencia en Colombia de las consecuencias de la participación de esta población en el conflicto armado. Finalmente, prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo contribuirán a que cesen estas violaciones y lleguemos a la no repetición de estas en el país, precisa.

Por lo anterior, concluye, nuestras manos rojas este año se suman al ¡PAREN! e instamos a todos los actores corresponsables, en particular al Estado colombiano, a trabajar por un país en el que el Pacto por la prevención para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y violencias relacionadas sea un objetivo común y el compromiso constante por la vigencia de los derechos de la niñez y la adolescencia en los siguientes pasos:

Protegiendo a la niñez y la adolescencia del conflicto armado y todo tipo de violencias

Aprendiendo de sus saberes

Respetando sus intereses

Escuchando sus inquietudes y atendiendo sus propuestas

Niñas, niños y adolescentes fuera de la guerra

Suscriben el presente comunicado público y se suman al ¡PAREN!:

