Choque en cadena de más de 130 vehículos en Texas, EE.UU, dejo 6 muertos y decenas de heridos

–Un choque en cadena que involucró a más de 130 vehículos en una interestatal de Texas dejó seis muertos y decenas de heridos el jueves en medio de una tormenta invernal que dejó caer granizo, aguanieve y nieve en diversas partes de Estados Unidos.

En el lugar del accidente, en la Interestatal 35 cerca del centro de Fort Worth, una maraña de semirremolques, automóviles y camiones chocaron entre sí y quedaron dispuestos sobre la calzada en todas direcciones, con algunos vehículos encima de otros.

«Hubo varias personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos y requirieron el uso de maquinaria hidráulica para sacarlas con éxito», dijo el jefe de bomberos de Fort Worth, Jim Davis. Al menos 65 personas fueron tratadas en hospitales, 36 de las cuales fueron trasladadas en ambulancia desde el lugar del accidente, incluidas tres con heridas graves, dijo Matt Zavadsky, portavoz de MedStar, que brinda el servicio de ambulancia en el área. Muchos otros recibieron ayuda en el lugar pero no requirieron hospitalización, dijo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando muchos trabajadores del hospital y de emergencia se dirigían hacia y desde el trabajo, por lo que algunos de los involucrados eran trabajadores de la salud y personal de emergencia, incluidos oficiales de policía, dijeron las autoridades. Jason McLaughlin, un cazador de tormentas profesional, publicó un video en Twitter que había filmado en la escena que mostraba docenas de autos y camiones destrozados.

«Parece que un par de vehículos perdieron el control y cuando eso sucedió, todo se amontonó detrás de ellos», dijo McLaughlin a The Weather Channel.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles… @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q

— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021