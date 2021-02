Este sábado se escogerán las primeras personas que serán vacunadas contra Covid-19 en Bogotá

La alcaldesa Claudia López aseguró que este sábado se elegirán las primeras 7.673 personas que serán vacunadas contra el Covid-19 en Bogotá.

En una entrevista concedida al diario El Tiempo, López señaló: «No hubiéramos querido escoger, pero nos toca así. De los 29 000, nos toca escoger a las 7 673 personas que vamos a vacunar y lo vamos a establecer en el Comité de Coordinación, este sábado», dijo la mandataria al referirse al personal médico y asistencial de la salud de primera, línea. «Es decir la gente que de verdad ha estado atendiendo Covid, ya sea en hospitalización o en UCI», puntualizó la alcaldesa.

El Comité de Coordinación del Plan de Vacunación del Distrito será instalado este sábado por la funcionaria. «¿A quiénes convocamos?, a las EPS e IPS, que son las que realmente van a vacunar. Ellos agendan, convocan, vacunan y reportan, Nosotros tenemos que entregarles las vacunas que estarán en nuestros centros de refrigeración», agregó.

La alcaldesa reconoció el desafío al que se somete porque las primeras vacunas son de Pfizer y es consciente de que son las más delicadas en términos de refrigeración pues deben ser guardadas en -70° C.

El 20 de febrero se iniciará el Plan Nacional de Vacunación en Colombia y según Claudia López, Bogotá recibirá uno o dos día antes las 7 673 vacunas que le corresponden de este primer lote de cincuenta mil que el Gobierno Nacional anunció para todo el país.

«Esa fecha, el 20, es la única que tenemos confirmada para el mes de febrero. Esperamos que lo que no se cumplió del anuncio de que vacunaríamos a un millón de personas en febrero, se reprograme y que para marzo, lo que íbamos a vacunar en febrero y lo que toca hacer en marzo, no se aplace indefinidamente y se dilate porque literalmente nuestra vida física, emocional y económica depende de que entre, la vacunación masiva y segura y el cuidado individual y colectivo, le ganemos la carrera a la expansión del coronavirus en Bogotá. De manera tal que salvemos vidas y no tengamos restricciones y penurias económicas que lamentar»,, concluyó la Alcaldesa Mayor de Bogotá.

.