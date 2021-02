Migrantes tendrán identificación digital tras el proceso del Estatuto Temporal de Protección

Los migrantes venezolanos tendrán una identificación digital tras el proceso del Estatuto Temporal de Protección anunciado esta semana por el Gobierno Nacional, informó este viernes el Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



“Tras este proceso, los ciudadanos venezolanos van a tener una identificación digital, una identidad en la nube. Estamos trabajando para que también sea un plástico como tenemos los colombianos o como tienen los extranjeros de régimen ordinario su cédula de extranjería con todos sus datos, foto y mecanismos de seguridad”, informó el funcionario.

El documento va a tener datos y seguridades ‘para que no tengan ningún problema de identificarse a lo largo y ancho del territorio nacional’, precisó Espinosa.

Destacó que los migrantes tienen que ver el Estatuto como ‘una ventana de oportunidades durante diez años’, para poder solicitar una visa de residente.

Agregó que esos migrantes podrán, por ejemplo, ingresar al sistema financiero o tener licencia de conducción.

El Director de Migración Colombia hizo un llamado para que los migrantes no arriesguen la vida tratando de cruzar la frontera por pasos ilegales y advirtió que se exponen a perder la oportunidad de beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección.

“Reiteramos que no queremos que arriesguen su vida, no queremos que su dinero termine en manos de delincuentes, no se vengan por trochas. Aquellos migrantes que en estos momentos ingresen de manera irregular al país no serán tomados en cuenta para el Estatuto”, expresó.

Indicó que el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que tramita la entidad para ciudadanos venezolanos, dejará de expedirse.

“El PEP va a dejar de existir y aquellos que cuentan con este documento van a tener que hacer su transición gradual hacia el Estatuto Temporal de Protección”, señaló Espinosa.

Explicó que el Estatuto se podrá aplicar “a tres grupos de venezolanos: Quienes se encuentran en Colombia de manera regular; venezolanos irregulares que estuviesen a 31 de enero de 2021 en Colombia; y aquellos que ingresan a Colombia de manera regular durante los dos primeros años de estatuto”.