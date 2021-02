Recomendaciones para no caer en las estafas de los delincuentes cibernéticos

Las víctimas de estafa a manos de ciberdelincuentes no saben aún cómo accedieron a sus cuentas, hicieron compras o incluso suplantaron su identidad para solicitar dinero.



Este es el caso de Sonia Patricia Peñón, exdirectora de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, quien recientemente fue víctima de esta modalidad de hurto, donde, además de vaciar sus cuentas bancarias, los criminales suplantaron su identidad para intentar conseguir préstamos a su nombre. “Un compañero de la Cárcel Distrital me llama y me dice Doctora, le están pidiendo plata a unas compañeras aquí y obviamente yo me di cuenta que no era su teléfono. Así me enteré”, afirmó la exdirectora.

Una experiencia similar vivió Camila Muñoz* quien se enteró que estaba siendo víctima de este delito por medio de un conocido que le envió un pantallazo donde alguien alertaba de un supuesto robo y días después vendía dólares. “Hola, soy Camila Muñoz* este es mi nuevo número, por favor borra el anterior, me robaron el celular y tuve que cambiarlo”. Este es el tipo de mensajes que reciben los contactos de la víctima, invitándolos a eliminar el número real para así poder suplantar la identidad con más facilidad.

Con el pasar de los días, los delincuentes comienzan a enviar mensajes a nombre de las víctimas solicitando préstamos económicos o vendiendo productos o dólares a cambio de ciertas cuantías de dinero que puedan ser transferidas fácilmente por plataformas electrónicas.

El Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, manifestó que, “durante el año 2020 se recibieron 15.967 denuncias por este tipo de estafa, las modalidades que más registros tienen son el engaño con un 39%, la compra de productos o elementos un 11%, la simulación de perfiles de Internet 9%, los acuerdos comerciales 7% y préstamos de dinero 3%”.

La Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y las entidades financieras han realizado diferentes llamados a la ciudadanía para proteger sus datos bancarios e información personal siguiendo las siguientes recomendaciones para evitar caer en este tipo de modalidades de hurto cibernético.

• Por ningún motivo consignes dinero que se te hayan solicitado por redes, puedes ser estafado.

• Verifica con tus amigos o conocidos si de verdad están necesitando de tu ayuda.

• Bajo ningún motivo accedas a enlaces que indiquen notificaciones de claves bloqueadas o promociones. Ante cualquier inquietud comunícate inmediatamente con la entidad financiera a través de los números oficiales. Recuerda, los bancos nunca van a solicitar información confidencial.

• Evita ingresar a enlaces de dudosa procedencia que le lleguen vía mensajes de texto o WhatsApp, los delincuentes pueden tener acceso a tus datos bancarios o personales y luego utilizarlos para ganar su confianza o hacerse pasar por ti.

Verifica con bancos y comercios cuáles son sus canales de comunicación oficiales (páginas web y teléfonos). Esto te permitirá acceder con más confianza para realizar tus consultas e identificar llamadas, sitios web o mensajes sospechosos. Es importante seguir todas las recomendaciones que las autoridades han realizado y ante cualquier anomalía reportar a las autoridades competentes: CAI Virtual, aplicación a denunciar y Línea 123.