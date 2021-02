Más de 200 personas fueron sorprendidas en fiesta ilegal en Chapinero

Las autoridades descubrieron una fiesta clandestina en la zona T de la localidad de Chapinero en la que fueron sorprendidas al menos 200 personas.

En los en operativos de inspección vigilancia y control las autoridades evidenciaron que las personas que se encontraban en el lugar estaban incumpliendo las medidas sanitarias, por lo cual les fueron impuestos comparendos por violar las medidas de bioseguridad decretadas por la Alcaldía de Bogotá.

El subsecretario de Seguridad Andrés Nieto manifestó que no solo los ciudadanos que no cumplan con las noras serán sancionados:»Aquí tenemos dos panoramas: para los ciudadanos que no cumplen con las medidas, multa tipo 4, que conlleva a un cobro de más de 900.000 pesos. Y en el caso de los establecimientos que no cumplen con estas medidas, se realiza su sellamiento”

El subsecretario de Seguridad señaló que la seguridad y la convivencia es compromiso de todos y todas y que la ciudadanía debe tener un compromiso de fondo.

“La reactivación económica es fundamental para toda la ciudad, pero necesitamos hacerlo con responsabilidad. Con el alcalde de Chapinero, la Policía, Personería y con nuestros gestores estamos recorriendo diferentes establecimientos para encontrar aglomeraciones, pero también todos aquellos establecimientos que deben tener todos los papeles en regla”, afirmó Nieto.

#Atención: en operativos de inspección vigilancia y control intervenimos una fiesta clandestina en la zona T, en el lugar se encontraron más de 200 personas incumpliendo las medidas sanitarias. ¡La vida está primero! ¡No bajemos la guardia! @SeguridadBOG @GobiernoBTA pic.twitter.com/uqaBX7YfI0 — Alcaldía Local Chapinero (@AlcaldChapinero) February 13, 2021

Por su parte el alcalde de la localidad de Chapinero Oscar Ramos manifestó que: «El riesgo de covid -19 sigue presente y en nuestra localidad continuamos realizando junto a la Secretaría de Seguridad los operativos de inspección, vigilancia y control para hacer los controles de bioseguridad y en especial para seguir invitando a la ciudadanía para que nos cuidemos, reactivemos la economía y podamos generar una cultura del autocuidado en esta situación que vivimos», dijo.