¿Reportados en Datacrédito pueden acceder a créditos?

Un sondeo realizado por la reconocida Fintech, ExcelCredit revela que al revisar el consolidado total de desembolsos realizados por la entidad, en el periodo enero a diciembre de 2020, 93% de los créditos corresponden a personas reportadas en centrales de riesgo y solo el 7% a no reportados.

Al revisar los resultados por ciudades, las siete donde más colombianos reportados negativamente solicitan crédito en la entidad, son Bogotá 29%, Barranquilla 13%, Cali 9%, Ibagué 6%, Neiva 6%,Cartagena 5%, Medellín 5%.

Es innegable. Miles de colombianos están atrasados con sus pagos o los han suspendido permanente al suponer que con un reporte negativo en las centrales de riesgo ninguna entidad les prestará dinero. Lo que la mayoría de ellos desconoce es que existen empresas especializadas en facilitar créditos a personas reportadas como ExcelCredit, una fintech 100% colombiana con 8 años de existencia y en constante crecimiento, incluso durante la pandemia.

Las proyecciones revelan que esta tendencia seguirá creciendo. Según el Reporte de Inclusión Financiera de 2020, en Colombia existen 12,8 millones de personas con al menos un producto de crédito y, de acuerdo con el Banco de la República, se espera que los niveles de morosidad incrementen en los próximos meses debido al deterioro del mercado laboral durante el último año (la tasa de desempleo de 2020 fue de 16%), generando un aumento en el número de personas con reportes negativos en centrales de riesgo.

“Somos una Fintech 100% colombiana que apoya la inclusión financiera, facilitando a través del crédito una segunda oportunidad a personas que están reportadas negativamente en centrales de riesgo y que por su historial crediticio no son atendidas por otras entidades del sector, permitiéndoles sanear sus deudas de forma confiable y segura, ponerse al día con sus obligaciones crediticias con un pago a su medida y lo más importante evitándoles el riesgo de acudir a prestamistas informales como los gota a gota”, afirma Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

En cuanto al monto, el crédito promedio solicitado por una persona reportada es de 14 millones de pesos y el valor máximo 80 millones de pesos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el ingreso de los solicitantes reportados comienza en el salario mínimo, y puede llegar hasta los 9 millones de pesos y el promedio es 2.6 millones de pesos.

Otro aspecto analizado fue la edad de los solicitantes. El listado lo lideran con el 32% personas entre 60 a 70 años, 23% entre 51 a 61 años, 20% mayores de 70 años, 18% entre 41 a 50 años y 7% menores de 40 años. Estos solicitantes están ubicados en Cundinamarca 35%, Atlántico 17%, Valle del Cauca 12%, Tolima 8%, Antioquia 8%

En 2020, el 45% de los créditos desembolsados por ExcelCredit fueron para consumo, 44% para saneamiento de deudas, 6% reparaciones o mejoras locativas y 5% negocios. De estos desembolsos 62% son hombres y 38% son mujeres donde el 82% son pensionados, 12% empleados gubernamentales, 5% a docentes y 1% policías.

Más de 50 mil colombianos reportados han recibido nuevo crédito

“Tuve un percance económico con un banco y en este momento me encuentro reportado, gracias a ExcelCredit que me dio una mano ya voy saliendo avante”, asegura José Guesguan desde Bogotá.

“Soy pensionada y necesitaba un crédito para la universidad de la niña y como estoy reportada no me prestaron. Buscando opciones llegué a ExcelCredit y me comuniqué con una asesora y me prestaron sin tanto papeleo, fue muy ágil, mejor dicho, me salvaron de la necesidad que tenía”, comenta Nubia Hernandez desde La Dorada Caldas.

Como ellos más de 50 mil clientes han logrado obtener crédito para emprender, financiar estudios de miembros del hogar y hasta remodelar sus viviendas para poder trabajar desde casa acorde a la nueva normalidad.

“ExcelCredit además de financiación, ofrece tranquilidad. Los usuarios nos dicen que acuden a nosotros, por el acompañamiento, la asesoria especializada, el apoyo permanente, las políticas de crédito flexibles que nos permiten otorgar crédito a personas con procesos judiciales e incluso embargos y por último, nuestra presencia a nivel nacional lo cual nos permitió tener un crecimiento de la cartera de 20% en el 2020”, asegura Mishaan.

La expansión nacional es resultado de un modelo comercial que permite la atención de clientes en oficinas ubicadas en las principales cabeceras municipales y en municipios cercanos a través de asesores comerciales sectorizados, asesores virtuales y oficinas móviles. Actualmente, existen 28 oficinas físicas y al finalizar 2021 serán 35.

“Las cifras revelan que tenemos gran acogida en el sector de pensionados que hoy buscan mayores facilidades para acceder al crédito sin salir de su casa por temor al contagio, por lo cual hemos implementado soluciones como recolección de documentos en domicilio, aplicaciones de asesoría remota, gestión a través de orientación telefónica, incluso un sistema de agendamiento de citas, que garantiza la bioseguridad de quienes prefieren acercarse a nuestras oficinas para realizar sus trámites”, añade Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

5 pasos para solicitar un crédito si está reportado

1. Determinar la capacidad de pago

– Sume sus ingresos, reste sus gastos. Si hay un valor positivo el crédito es viable.

2. Identifique el propósito de su nuevo crédito

– Con la cabeza fría seleccione su necesidad más apremiante: sanear deudas, cubrir necesidades del hogar, pagar matrículas, entre otros.

3. Haga el inventario de sus créditos actuales

– Esto le permitirá evaluar si lo más adecuado es acudir a una compra de cartera o mejor un crédito de libre inversión.

4. Seleccione una entidad vigilada

– La Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera, le darán la certeza de que está en manos confiables lejos de agiotistas o prestamistas informales.

5. Presentar la documentación necesaria

– En el caso de ExcelCredit la información está disponible en https://excelcredit.co/libre-inversion

2019 vs 2020

El comparativo entre 2019 y 2020 demuestra que durante el primer año mencionado la dinámica de crédito fue mucho mayor porque al no existir la pandemia no existían restricciones de movilidad.

La pandemia hizo que las necesidades de los hogares colombianos cambiaran. Mientras que en 2019 el 60% de créditos desembolsados correspondieron a compra de cartera y 40% a libre inversión en 2020 las cifras fueron 52% y 48% respectivamente