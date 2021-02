Duque advirtió que llegada de las vacunas no pone fin al uso del tapabocas

A la llegada del primer lote de 50.000 vacunas al país, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, manifestó que el hecho de que se comience la vacunación esta semana, con la meta de vacunar a un millón de colombianos durante el próximo mes, no quiere decir que se baje la guardia con los protocolos de seguridad que han venido aplicando los colombianos durante el último año para contener la expansión del covid-19.

“Depende de nosotros que en este proceso de vacunación no bajemos la guardia. La llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas. Seguimos usando el tapabocas, seguimos con distanciamiento físico, con los protocolos de bioseguridad y seguimos también evitando las aglomeraciones, para que combinemos las soluciones de prevención no farmacológicas con la distribución exitosa de estas vacunas en el territorio nacional”, afirmó el Jefe de Estado.

Desde el Aeropuerto El Dorado, donde recibió este primer cargamento de biológicos que llega al país contra el covid-19, el Mandatario insistió en que este debe ser un “proceso en el que no estén presentes ni las diferencias políticas, ni ideológicas. No es momento para demagogias, ni para populismos, ni para fracturas, ni para crítica insensatas. Todos tenemos que salir adelante para que este sea el año de la vacunación masiva de la reactivación segura”, expresó.

Duque le agradeció al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a su equipo, por su trabajo durante la pandemia; a la OMS, a la OPS, al equipo de la Presidencia de la República, al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), al Ministerio de Hacienda, a las EPS e IPS, por su trabajo durante la pandemia y por estar dispuestos a cumplirle a Colombia en el desafío más grande de salud pública del país. “Este es un esfuerzo de todos, este no es un triunfo personal de nadie. Avanzar con este plan de vacunación es un propósito de país”, expresó el Mandatario.

‘Quiero agradecerles a todos los colombianos que han tenido paciencia, que han enfrentado la situación con la pérdida de seres queridos’, continuó el Presidente, “pero hoy más que nunca la esperanza, el optimismo, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de enfrentar la adversidad con sentido de oportunidad está más presente que nunca”.

Señaló que “este es un momento de Colombia y todos los colombianos tenemos que salir fortalecidos, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, respaldar a nuestro Ministerio de Salud y que Colombia con la llegada de las vacunas siga adelante’.

‘Vacunación masiva, Reactivación Segura y que todos caminemos con la V de las vacunas, con la V de la victoria de nuestro país y del mundo frente a esta enfermedad”, finalizó su intervención el Presidente Duque desde el Aeropuerto El Dorado.