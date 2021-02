Duque invita a gobernadores y alcaldes a trabajar en equipo para fortalecer vacunación

–El concurso de las gobernaciones y alcaldías es fundamental para el éxito del proceso de vacunación contra el Covid-19, advirtió este martes el presidente Iván Duque para invitar a los mandatarios a trabajar en equipo para fortalecer el proceso y reiterar la necesidad de “tener la articulación institucional” para su ejecución.

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) convocado luego de la llegada del primer embarque de 50 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer, el Jefe de Estado expresó a gobernadores y alcaldes presentes en la reunión que, “como Gobierno, queremos trabajar siempre en equipo, siempre en la mejor disposición, siempre de la mano”.

El mandatario recalcó que este proceso, que empieza este miércoles en las ciudades de Sincelejo y Montería, “es una forma de mirar cómo están las capacidades, cómo está la logística, cómo está la refrigeración, y que hagamos esto de la mejor manera posible”.

Reiteró que “el concurso de las gobernaciones y alcaldías es fundamental para el éxito de este proceso” y resaltó la necesidad de “tener la articulación institucional”.

Al respecto, destacó el trabajo de inmunización que se hace, año a año, en el país y la forma como se vinculan las gobernaciones y las alcaldías, por medio del Plan Ampliado de Inmunización.

“Esa experiencia es la que aquí se está extrapolando, también, para ser exitosos. Por supuesto, sabemos que este es otro tipo de población, pero la metodología, la disponibilidad de las bodegas del Ministerio, la capacidad de refrigeración, el personal, nos permiten a nosotros reconocer que, año tras año, este país aplica cerca de 25 millones de vacunas para 10 millones de colombianos”, explicó el Presidente.

En ese sentido, indicó que “nosotros lo que queremos es triplicar este año ese número de personas vacunadas con ocasión del covid-19”.

Igualmente, señaló que la dispersión de las vacunas por el territorio se hará en la medida en que vayan llegando los lotes de vacunas y aplicando la metodología ya definida por el Ministerio de Salud, hasta conseguir la meta establecida, pero con el menor margen de error posible.

“Como Presidente la República, quiero transmitir a todos los gobernadores y a todos los alcaldes” que “este es un proceso de país. Aquí no existen triunfos individuales. Este no es el triunfo del Presidente Duque. Este no es el triunfo del Gobierno Duque. Es el triunfo de Colombia, como lo ha sido enfrentando muchas vicisitudes de la pandemia”, dijo.

Y concluyó: “Mi mensaje para todos ustedes es que esta debe ser una bandera nacional, una bandera de país y todos caminar de la mano”.