Japón inicia vacunación a cinco meses de los JJ.OO. de Tokio

–Japón empezó a vacunar este miércoles a 40.000 trabajadores del sector sanitario contra el coronavirus, cuando faltan cinco meses para la apertura programada de los Juegos Olímpicos que fueron aplazados el pasado año.

Las primeras inyecciones de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la primera que autorizaron las autoridades el domingo pasado, se administraron este miércoles en un hospital de la capital. El director del centro, Kazuhiro Araki, fue el primero en vacunares, ante las cámaras.

«La vacuna juega un papel importante contra el coronavirus, por lo que en tanto que director creía que tenía que dar ejemplo», declaró Araki a la prensa.

Japón prevé vacunar en un primer momento a 40.000 profesionales sanitarios voluntarios que están en primera línea de la lucha contra el coronavirus.

Según la prensa local, la mitad de ellos serán invitados a señalar cualquier efecto secundario o reacción a la vacuna, administrada en dos inyecciones con un intervalo de tres semanas.

