La Cinemateca de Bogotá abre de nuevo sus puertas

La programación presencial de películas inicia con el estreno nacional de Como el cielo después de llover de la directora Mercedes Gaviria, la historia inicia cuando Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de la película de su padre, Víctor Gaviria, un director que se ha encargado de registrar a su familia a lo largo del tiempo. E

ntre el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su propio comienzo. La película tendrá varias funciones durante la segunda quincena del mes, incluyendo dos funciones especiales el 17 y 18 de febrero a las 6:00 p.m. con la presencia de la directora. Y para los que no se encuentren en la ciudad de Bogotá, la película está disponible en todo el territorio nacional en la Sala Virtual Cinemateca en el mes de febrero.

La Franja estrenos Internacionales presenta cuatro títulos: Corpus Christi de Jan Komasa, una obra que investiga la dinámica social de una pequeña comunidad a la que se incorpora a un nuevo sacerdote que esconde su verdadera identidad; It must be heaven de Elia Suleiman, ganadora del premio del jurado del Festival de Cannes, La Gomera de Corneliu Porumboiu, selección oficial del Festival de Cannes 2019 y Visión nocturna de la directora Chilena, Carolina Moscoso Briceño, ópera prima que fue ganadora del Premio Especial del Jurado de la Competencia Largometraje Chileno del 26º FICValdivia, este documental expone las heridas que afectan a las personas que han sido abusadas sexualmente. Esta última película está disponible también en la sala Virtual Cinemateca.

Para completar la programación presencial en la Galería y Sala E de la Cinemateca de Bogotá continúan hasta el 7 de marzo, la I Bienal Colombiana de Performance, el resultado de una investigación que visibiliza el trabajo de artistas de diversas regiones de Colombia, sus intereses y sus modos de producción, y la exhibición de la VII Bienal Internacional de Performance PerfoArtNet-Emancipación, en donde las acciones corporales, así como las charlas y talleres, conformarán una síntesis del acontecer individual, social y global que diagnostica lo que padece nuestro planeta. Esta actividad tiene 4 performances diarios: 2:00 p.m., 3:20 p.m., 4:40 p.m. y 6:10 p.m. de acceso libre. Este es el proyecto ganador de la Beca de programación en artes plásticas Red Galería Santa Fe 2020, categoría: Programación Continua, de la Gerencia de Artes Plásticas del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. La programación detallada está aquí.

La agenda presencial de la Cinemateca de Bogotá – Centro Cultural de las Artes Audiovisuales del Idartes está bajo las normas de autocuidado y bioseguridad señaladas por la Alcaldía Mayor.

El público podrá comprar las boletas para la Sala Virtual y Sala Capital a través de la página web de la Cinemateca, por un valor de 5.000 pesos. Para participar en las otras actividades que complementan la agenda pueden conectarse en las redes sociales de la Cinemateca e Idartes en casa.