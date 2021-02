La Policía Nacional podría cambiar el color de su uniforme para estar más acorde a los estándares internacionales: General Jorge Luís Vargas.

De esta manera lo reveló el mismo Director de la Policía Nacional Jorge Luís Vargas Villegas, quien indicó que la Institución va en camino a un proceso de transformación serio que corresponda a los estándares de las policías más importantes a nivel internacional, cuyo fin es estar más cerca y visible a la ciudadanía y su cambio de color en el uniforme no generaría algún costo.

Y es que desde que se estableció el color verde oliva como ha sido tradicional desde 1.934 conforme al Decreto 668 para todos los uniformes de la Institución en cada una de las especialidades, sería la primera vez después de 87 años que se haga este cambio de color, lo que implicaría que también se modifique el parque automotor, las instalaciones policiales, las insignias y por supuesto reescribir el manual para el uso de uniformes en la Policía.

El Director General explicó que esta propuesta obedece a los estudios que se vienen adelantando, no solo en los uniformes, sino también en los vehículos, cómo hacerlos más visibles, que el uniformado sea reconocido a larga distancia y otros aspectos en los recursos propios que se necesitan en el servicio.

“Todo se está pensando, no lo están diciendo los estándares internacionales, por ahora no hay ninguna decisión en este aspecto y la instrucción del presidente de la República es revisar todo en el ánimo de fortalecer la capacidad institucional y que el Gobierno sea quien transforme a la Policía Nacional, pensando en servir mejor”, precisó el general Vargas.

La implementación del color en los uniformes se dio durante la administración del entonces ministro de Defensa Enrique Olaya Herrera, en su artículo dos que definía el color verde oliva para la guerrera, los pantalones y el abrigo para eventos especiales de la época.

Así mismo, se adelanta una valoración sobre las condecoraciones que se imponen para el personal de la Institución como estímulo por su liderazgo y entrega al servicio, las cuales podrían disminuir, toda vez que para la Policía se considera que existen muchas condecoraciones y la idea es dejar las de mayor valor.