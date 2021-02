Recompensa de hasta $100 millones por responsables de masacre en Andes, Antioquia

— Al finalizar un consejo extraordinario de seguridad, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los responsables del asesinato de 5 personas el corregimiento de Tapartó, vereda la Vela del municipio de Andes, en el departamento de Antioquia.

Además indicó que se pagará una gratificación de hasta $100 millones, por información que permita capturar a los cabecillas del «clan del golfo» en la región conocidos con los alias de “Erre”, “Barcelona” “sangre” y el “el gato”.

En el consejo de seguridad cumplido en Andes, se dispuso un equipo especial de investigación criminal integrado por 15 funcionarios de policía judicial, para dar con la captura y lograr el desmantelamiento de la estructura criminal clan del golfo, quienes serían los principales perpetradores de masacres en la región.

La Policía Nacional divulgó el cartel de los más buscados para que los ciudadanos cooperen con información que permita la judicialización y captura de los delincuentes del clan del golfo.

A su turno, la Fuerza Aérea Colombiana anunció que se sumará con un plan aéreo de perifoneo e información ciudadana.

El Ministro de Defensa envió un mensaje a la ciudadanía: “Andes y la región del suroeste no están solos, vamos a seguir trabajando por la tranquilidad de la comunidad, no hay tregua para los narco-criminales que masacran y atemorizan a los pobladores, no descansaremos hasta dar con el paradero de los responsables de esta tragedia que enluta a la región”.

De otro lado, se informó que en el marco del “Plan 100 Di?as Contra el Microtra?fico” en acción coordinada entre Policía y Fiscalía, en los municipios de Andes y Jardi?n, se logró la captura en flagrancia de 8 personas y 2 aprehensiones de integrantes del GAO Clan del Golfo.

Entre las personas capturas se encuentra “El Indio”, quien se desempen?a como jefe sicario y coordinador urbano de las plazas de vicio. “El zarco”, quien se desempen?a como sicario, y “aran?a”, quien se desempen?a como coordinador de las plazas de vicio.

El Ejército Nacional ordenó la instalación de un puesto de mando en el municipio de Andes y desplegará un componente integrado por 36 hombres, para realizar patrullajes en las fincas cafeteras y puestos de control en los corredores de movilidad del municipio.

Adicionalmente enviará un destacamento del Gaula Militar para mantener presencia focalizada en sectores de mayor afectación por la extorsión. También se destinará un nuevo pelotón de policía militar y de infantería para el Batallón Cacique Nutibara conformado por 72 soldados.

Igualmente se activará el “Plan Fincas sin Microtráfico” para realizar intervenciones integrales de prevención, inteligencia e investigación criminal y se promoverá la denuncia segura para que la comunidad coopere con información sobre jíbaros y criminales dedicados al microtráfico.

El Ministerio de Defensa con la Gobernación de Antioquia realizará el seguimiento a las acciones para materializar el proyecto de construcción de la cárcel regional del suroeste antioqueño, en coordinación con el Ministerio de Justicia. Lo anterior, para mitigar el hacinamiento en las estaciones de policía.

Finalmente, el ministro Molano hizo un llamado a lo ciudadanía, para que colaboren con las autoridades informando cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la seguridad de su comunidad.