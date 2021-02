Colombia rechaza injerencia de Cuba en sus decisiones soberanas con respecto al Eln

–El gobierno colombiano le manifestó al régimen de Cuba que valora su participación como garante del Acuerdo con las exFar, pero le notificó que esa circunstancia de ninguna manera implica, ni puede implicar, un involucramiento en las decisiones autónomas y soberanas que el Gobierno de Colombia asuma con respecto al Eln.

El pronunciamiento lo hizo la cancillería en respuesta al comunicado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el pasado 13 de febrero de 2021, titulado: “Por la paz en Colombia: compromiso, coherencia y responsabilidad”.

De otra parte, Colombia insiste al Gobierno de Cuba para que proceda sin demora a la extradición a Colombia de los cabecillas del Eln que permanecen en ese país, advirtiendo que «son y serán responsables por hechos de violencia que comete el ELN contra Colombia y sus ciudadanos».

Además, expresa su más firme protesta por las expresiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba frente al Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia.

«La personalización y estigmatización continua en perjuicio de este alto funcionario es lesiva de su buen nombre, no aporta a la relación respetuosa que debe mantenerse entre los países y es un factor generador de riesgos frente a su vida e integridad», precisa la cancilleria colombiana.

El texto integral del comunicado, es el siguiente:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en relación con el comunicado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el 13 de febrero de 2021, titulado: “Por la paz en Colombia: compromiso, coherencia y responsabilidad”, se permite indicar lo siguiente:

1. Colombia no desconoce el gesto del Gobierno de Cuba al suministrar una alerta al Gobierno de Colombia frente a un potencial atentado terrorista en Bogotá que sería ejecutado por el Ejército de Liberación Nacional –ELN–. Colombia asigna total prioridad a esa alerta, más cuando se trata de un grupo armado organizado que ha ejecutado durante varias décadas crueles atentados terroristas contra los colombianos. Entre ellos, el acto terrorista perpetrado en la Escuela General Santander en enero de 2019 que segó la vida de 22 jóvenes cadetes y está presente en la memoria colectiva del país.

2. Dado que la alerta recibida no contiene información específica, Colombia ha solicitado a las autoridades cubanas compartir la información con la que cuenten, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del potencial atentado, las fuentes y el alcance de dicha advertencia, y cualquier otro dato relativo a la amenaza terrorista del ELN.

3. La solicitud de información adicional ha sido reiterada con base en las expresiones de voluntad de la República de Cuba sobre su compromiso de actuar enérgicamente y condenar al terrorismo en todas sus formas. Así mismo, en el marco de instrumentos internacionales que demandan a los Estados cooperación amplia en la lucha contra el terrorismo, en particular la Resolución 1373 de 2001, adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta Resolución, el Consejo de Seguridad decide que los Estados adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, en particular advirtiendo de ello cuanto antes a otros Estados mediante el intercambio de información. Así mismo, esta Resolución decide que los Estados se proporcionen el máximo de asistencia en las investigaciones sobre esta materia, en particular para la obtención de las pruebas que posean. Adicionalmente, en ella se exhorta a los Estados a encontrar los medios para agilizar el intercambio de información operacional en relación con las actividades o movimientos de terroristas.

4. La solicitud de información adicional también se ha transmitido de conformidad con el Convenio sobre asistencia jurídica mutua en materia penal suscrito entre ambos países en 1998.

5. Frente a las solicitudes de extradición presentadas ante la República de Cuba, asunto al que se refiere también el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se reafirma que estas se han presentado en cumplimiento de los requerimientos de jueces de la República de Colombia y en el marco del Tratado de Extradición vigente entre los dos países. Colombia insiste al Gobierno de Cuba en esta solicitud para que se proceda sin demora a la extradición a Colombia de los miembros del ELN que permanecen en ese país, quienes, como jefes y miembros de los cuadros directivos de esa organización, son y serán responsables por hechos de violencia que comete el ELN contra Colombia y sus ciudadanos.

6. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su más firme protesta en relación con la mención y consideraciones que el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba formula frente al Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. La personalización y estigmatización continua en perjuicio de este alto funcionario es lesiva de su buen nombre, no aporta a la relación respetuosa que debe mantenerse entre los países y es un factor generador de riesgos frente a su vida e integridad.

7. Con respecto a la referencia que el comunicado hace acerca de “los incumplimientos e intentos unilaterales de modificación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP”, se invita a que cualquier manifestación o consideración oficial del Gobierno de Cuba frente a este tema se exprese a través de los canales establecidos en el Acuerdo de Paz.

8. Por último, se resalta que la implementación del acuerdo con las FARC-EP no puede ni debe mezclarse ni confundirse con las situaciones relacionadas con el ELN, pues son asuntos independientes, que responden a circunstancias y contextos distintos. Colombia reconoce y valora la participación de Cuba como garante del Acuerdo con las FARC-EP. Sin embargo, esa circunstancia de ninguna manera implica, ni puede implicar, un involucramiento en las decisiones autónomas y soberanas que el Gobierno de Colombia asuma con respecto al ELN.

Bogotá, D.C., 18 de febrero de 2021.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO CUBA?

Reproducimos a continuación el texto del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, al cual se refiere el gobierno colombiano:

«Por la paz en Colombia: compromiso, coherencia y responsabilidad.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

La Embajada de Cuba en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud no se podía evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN a realizarse en los próximos días en Bogotá.

Sobre esta información, se advirtió de inmediato a la Delegación de Paz del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento sobre la misma y reiteró la garantía de que no tenía ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización.

Ante una información de este carácter, sobre un posible hecho que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes, el Embajador de Cuba José Luis Ponce fue instruido de inmediato y solicitó, el sábado 6 de febrero a las 07:49 pm, una entrevista con la Canciller colombiana Claudia Blum o un funcionario designado para trasladar una información sensible y urgente sobre un posible ataque en Colombia.

A las 08:39 pm, se logró el contacto con el vicecanciller Francisco Echeverry, aunque debido a que se encontraba fuera de la capital, solo se le pudo adelantar telefónicamente el contenido de la información, la cual agradeció.

En esta llamada, a pesar de nuestro interés manifiesto por sostener el encuentro de inmediato, este fijó una reunión entre ambos para el lunes 8 de febrero, a las 10:00 am.

El encuentro, por decisión de las autoridades colombianas, finalmente se realizó a las 05:15 pm del propio lunes, durante el cual el Embajador cubano entregó al Vicecanciller un Memorando que contenía la información que se hizo llegar a nuestra Embajada.

Observamos entonces con sorpresa que un asunto de seguridad, de la mayor sensibilidad, tratado con la mayor discreción y urgencia por parte de nuestro país, fuera entregado inmediatamente en manos a los medios de comunicación. Veinticinco minutos después de presentado el Memorando por Cuba, ya la prensa de Colombia utilizaba la información y publicaba una copia del propio documento.

El jueves 11 de febrero, a las 06:30 pm, nuestro Embajador en Bogotá, fue finalmente recibido por la Canciller de ese país y otros altos funcionarios del Estado colombiano.

Tres días antes, el 8 de febrero a las 08:00 pm, el Alto Comisionado para la Paz, en una declaración a la prensa, había utilizado esta información sensible, sobre un tema de seguridad, como pretexto para atacar a Cuba bajo supuestos mendaces, con la hostilidad y el enfoque habituales que sólo tienden a alimentar las diferencias entre ambos gobiernos y a dañar la participación de actores internacionales en el proceso de paz.

Cuba desconoce si las autoridades colombianas procedieron a realizar alguna investigación, descartaron rápidamente la información o ya la conocían.

La posición cubana sobre la exigencia del gobierno colombiano para que Cuba extradite a los miembros de la Delegación de Paz del ELN que permanecen, por responsabilidad del Estado colombiano, en La Habana; ha sido establecida e informada en privado y también por vías oficiales y públicas.

Cuba cumplirá rigurosamente su obligación, como Garante y Sede del Diálogo de Paz, la garantía del retorno seguro de la Delegación de Paz del ELN, establecida en el Protocolo de Ruptura de esa negociación, acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN, junto a seis Estados, el 5 de abril de 2016. Como conoce el gobierno de Colombia, esta postura cuenta con el más amplio respaldo de la comunidad internacional, que ha hecho gestiones directas con el gobierno colombiano en defensa de su aplicación.

El emplazamiento constante a que Cuba viole los acuerdos suscritos es contrario al Derecho Internacional.

Nuestro país mantendrá invariable su actuación rigurosa y discreta, apegada firmemente a los principios y demostrada durante décadas de participación en esfuerzos de paz en Colombia. Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de continuar cooperando con los sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano para alcanzar la paz.

En tal sentido, reiteramos la preocupación por los incumplimientos e intentos unilaterales de modificación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP; así como por el creciente número de asesinatos y masacres de ex miembros de la guerrilla, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia.

Cuba ha sido paciente y prudente. Esperamos que, en algún momento, prime la voluntad de paz, el interés legítimo y la libre determinación del pueblo colombiano, la cordura y la sensatez.

La Habana, 13 de febrero del 2021