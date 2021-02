Júbilo por llegada del Perseverance a Marte; es un nuevo hito de la era espacial

The hardware that got me to Mars has done its job, so it’s bye-bye to the cruise stage. #CountdownToMars pic.twitter.com/CXcxm1GHzj

–La nave espacial Mars 2020 de la NASA con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars de la NASA llegó a la superficie del planeta Marte a las 3:55 pm del jueves 18 de febrero de 2021 y se convirtió en un hito en la era espacial. La sede de transmisiones de la agencia espacial estadounidense rompió en aplausos.

El control de misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA estalló de júbilo cuando los controladores confirmaron que el explorador, con el Helicóptero Marciano Ingenuity adjunto en la parte inferior, completó su aterrizaje en Marte.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

“¡Hemos llegado!”, Perseverance llegó a Marte, comentó en público el director de vuelo de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, cerca de Los Ángeles. La agencia escribió en un tuit: «Aterrizaje confirmado. El #CountdownToMars está completo, pero la misión apenas comienza».

«Este aterrizaje es uno de esos momentos cruciales para la NASA, los Estados Unidos y la exploración espacial a nivel mundial, cuando sabemos que estamos en la cúspide del descubrimiento y afilamos nuestros lápices, por así decirlo, para reescribir los libros de texto», dijo con emoción Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA.

Perseverance, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

El caso del Perseverance, según la agencia espacial estadounidense es el robot más perfecto que jamás ha participado en una misión en el espacio y recorrió más de 480 millones de kilómetros para llegar a Marte. La misión busca restos de vida antigua microbiana en el también llamado Planeta rojo.

El equipo de ingenieros de la NASA comentó en “Juntos perseveramos”, como han titulado el programa de actividades realizadas de la transmisión en vivo, que la espera de minutos antes del amartizaje se conoce como los «siete minutos de terror». Hay un retraso de tiempo entre en la comunicación con la Tierra, de ahí el nerviosismo.

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J

And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021