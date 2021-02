General Zapateiro aclara mensaje sobre «víboras venenosas y perversas»

–El comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda aclaró en las últimas horas el significado y alcance de un mensaje que publicó en Twitter en el que se refirió a “víboras venenosas y perversas” y que algunos asociaron con el último informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre los llamados “falsos positivos”.



Al respecto, en la misma red social, el general Zapateiro Altamiranda, afirma que las “víboras venenosas y perversas” a las que se refería son las bandas criminales como el Eln, los caparros, el clan del golfo y los pelusos, así como el narcotráfico.

El Twitter que ilustró con imágenes de los reptiles y que desató una gran polémica, fue el siguiente:

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8

— Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 19, 2021